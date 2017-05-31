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Тарас СТЕПАНЕНКО: «Хочу сменить не клуб, а чемпионат»

Полузащитник «Шахтера» прокомментировал продление контракта с «горняками»

  • 31.05.2017 19:51
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  • 7 комментария
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ФК Шахтер Донецк. Тарас Степаненко
© ФК Шахтер Донецк. Тарас Степаненко

Полузащитник дончан и сборной Украины – о подписании нового контракта, самом памятном чемпионстве и планах на будущее.

– Тарас, поздравляем с оформлением нового соглашения с «горняками». Что чувствуешь сейчас?
– Для меня «Шахтер» – это родной клуб, это часть моей семьи. Я уже семь лет играю здесь, чувствую себя защищенным и уверенным в своем будущем. В «Шахтере» я вырос как человек, как футболист и как личность. Поэтому, по сути, переговоров вообще не было. У меня было еще три года контракта, но руководство, видя мою работу, предложило оформить новое соглашение еще на пять лет. За что я хочу сказать всем огромное спасибо! В команде меня всегда все устраивало. Конечно, есть свои амбиции и желания, но, когда мне предложили новое соглашение, я прекрасно понимал, что правильнее будет остаться. Да, я хочу поиграть в более сильном чемпионате, но постоянно говорю, что не хотел бы менять клуб, я хотел бы поменять только чемпионат. Если в течение моей карьеры так и не появится предложения, соответствующего уровню «Шахтера», я с удовольствием останусь в донецком клубе и до конца буду стараться приносить «горнякам» пользу.

– Вместе с «Шахтером» ты завoевал уже пять чемпионств. Какое из них для тебя было самым памятным?
– Конечно, я помню их все. Каждая победа подарила много незабываемых эмоций. Первое чемпионство для меня было важным, потому что, играя в Запорожье, я о подобных триумфах мог лишь мечтать. «Золотой дубль», который мы сделали в текущем сезоне, тоже очень значим, и не только для меня, но и для всей команды. Эти победы мы завоевали вдалеке от дома, все время выступая на выезде. Кому-то может показаться, что такой успех дался нам легко, но на самом деле это совсем не так.

– Сегодня ты можешь провести свой юбилейный, двухсотый матч за «Шахтер». Символично, не правда ли?
– Май вообще получился для меня знаменательным! Родился сын в годовщину нашей свадьбы с Маргаритой, мы одержали верх в чемпионате, Кубке Украины. Может состояться двухсотый поединок за «горняков». Думаю, это хороший посыл для меня, я на правильном пути! Дай Бог, еще столько же сыграть на высоком уровне. У меня есть цель – войти в число легенд клуба по количеству проведенных матчей. В команде есть старшие ребята, которые своим примером мотивируют меня вкладывать душу в любимый «Шахтер», отдавать все силы на поле.

– Какие задачи ставишь перед собой на следующие пять лет?
– Я мечтаю выиграть еврокубок с «Шахтером». В прошлом году мы остановились в шаге от финала Лиги Европы. Эта цель меня преследует, и я очень часто об этом думаю.

Источник — ФК Шахтер

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