Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Рауль Ріанчо залишиться в збірній України

Іспанський спеціаліст в «Рубін» не поїде

  • 31.05.2017 19:46
  • 950 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Динамо Киев. Рауль Рианчо (в центре)
© ФК Динамо Киев. Рауль Рианчо (в центре)

Іспанський тренер Рауль Ріанчо залишається працювати у національній збірній України.

Про це заявив радник тренерського штабу збірної України Микола Васильков після розмови з наставником синьо-жовтих Андрієм Шевченком.

За його словами, Шевченко назвав інформацію про переїзд Рауля до Росії плітками. На даний час Рауль прихворів, але після одужання продовжить працювати у збірній України.

Нагадаємо, що у середу, 31 травня, з`явилася інформація, що Рауль залишає збірну України і поїде в казанський «Рубін», де він свого часу вже працював.

Источник — Чемпион

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.