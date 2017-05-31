Рауль Ріанчо залишиться в збірній України

Іспанський тренер Рауль Ріанчо залишається працювати у національній збірній України.

Про це заявив радник тренерського штабу збірної України Микола Васильков після розмови з наставником синьо-жовтих Андрієм Шевченком.

За його словами, Шевченко назвав інформацію про переїзд Рауля до Росії плітками. На даний час Рауль прихворів, але після одужання продовжить працювати у збірній України.

Нагадаємо, що у середу, 31 травня, з`явилася інформація, що Рауль залишає збірну України і поїде в казанський «Рубін», де він свого часу вже працював.