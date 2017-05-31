Василий КОБИН: «Нужно ставить точку, давать дорогу молодым»

Игрок «Шахтера» Василий Кобин прокомментировал завершение карьеры в донецком клубе.

- Я для себя решил не продлевать контракт. Разговоры с руководством клуба никакого не было. Нужно ставить точку, давать дорогу молодым - пусть ребята развиваются, прогрессируют, и «Шахтер» становится только сильнее.

- Есть ли у вас предложения от других клубов?

- Честно говоря, я даже не думал об этом. Сейчас будет пауза, отдых, какие-то варианты будут появляться. Посмотрим. «Шахтеру» могу только пожелать клуба дальнейшего прогресса, побеждать во всех турнирах, в которых команда будет участвовать, и становиться только сильнее.