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Василий КОБИН: «Нужно ставить точку, давать дорогу молодым»

Украинский футболист «Шахтера» прокомментировал решение покинуть донецкий клуб

  • 31.05.2017 19:33
  • 946 просмотров
  • 5 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк. Василий Кобин
© ФК Шахтер Донецк. Василий Кобин

Игрок «Шахтера» Василий Кобин прокомментировал завершение карьеры в донецком клубе.

- Я для себя решил не продлевать контракт. Разговоры с руководством клуба никакого не было. Нужно ставить точку, давать дорогу молодым - пусть ребята развиваются, прогрессируют, и «Шахтер» становится только сильнее.

- Есть ли у вас предложения от других клубов?
- Честно говоря, я даже не думал об этом. Сейчас будет пауза, отдых, какие-то варианты будут появляться. Посмотрим. «Шахтеру» могу только пожелать клуба дальнейшего прогресса, побеждать во всех турнирах, в которых команда будет участвовать, и становиться только сильнее.

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    Dima Any
      Dima Any, 31.05.2017 19:42
    +1
    це треба було сказати років 5 так назад , такий ігрок був і так просидіти на лавці карєру !!
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    Vadim Kuzmenko
      Vadim Kuzmenko, 31.05.2017 20:19
    +1
    Dima Any, 31.05.2017 19:42
    це треба було сказати років 5 так назад , такий ігрок був і так просидіти на лавці карєру !!
    Он доволен! Значит все сделал правильно!
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    keshmann
      keshmann, 31.05.2017 20:49
    0
    Бабло решает
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    rokkino
    online
    rokkino, 31.05.2017 20:58
    0
    Вася,не пойму,за что тебя так любят СМИ.Всегда о тебе какие-то новости
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    rokkino
    online
    rokkino, 31.05.2017 21:00
    0
    И вроде не бухаеш,как Миля и Аля,и в клубах не замечен,и лавку грееш не хуже других,но любят тебя все почему-то
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