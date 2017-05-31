Криштиану РОНАЛДУ: «В финалах шансы всегда 50 на 50»

Перед финалом в Кардиффе Криштиану Роналду рассказал о «Ювентусе», главном тренере «Реала» Зинедине Зидане и значении своего сотого гола в Лиге чемпионов.

- Как оцените 14-й розыгрыш Лиги чемпионов УЕФА в вашей карьере? Насколько сильно ждете третьего финала за четыре года?

- Участие в финале Лиги чемпионов всегда дарит особенные чувства. У меня была возможность сделать это четыре раза, и нынешний финал будет пятым, этот момент станет особенным. Нам будет противостоять великая команда. Понимаем, что впереди тяжелейший матч, но мы - «Реал», а потому у нас хорошие шансы на победу. Разумеется, я надеюсь, что мы выиграем, поскольку это достижение стало бы выдающимся.

- Какие ключевые моменты в игре «Ювентуса» вы бы выделили?

- Это блестящая команда. «Ювентус» неслучайно сыграет в финале Лиги чемпионов. Это определенно очень серьезный соперник. Знаем, что матч будет чрезвычайно трудным, а шансы в финалах всегда 50 на 50.

Они используют плотную опеку, предпочитают играть рядом с соперником - так же, как это делает «Атлетико». Конечно, у «Ювентуса» превосходная оборона, но, как бы хороши ни были защитники, в любой обороне всегда можно найти слабое место. Мы должны найти эти слабые стороны, воспользоваться пространством, которое даст нам соперник, и забить благодаря этому.

Этот матч будет очень похож на два наших последних финала с «Атлетико». Обе команды постараются использовать ошибки соперника. Кто меньше будет ошибаться, тот, вероятно, и победит. Надеюсь, именно «Реал» допустит меньше ошибок.

- Вы все еще получаете удовольствие от футбола на этом этапе карьеры?

- Стараюсь наслаждаться им по максимуму и нахожусь в превосходной форме. Конечно, команда здорово помогает. Я люблю играть в футбол.

Думаю, всегда буду играть на своей позиции. Больше всего я хочу играть в нападении при полной свободе действий, и Зидан дал мне такую возможность. При нем я играю классическую «девятку». Свободно действую в атаке - на фланге, в центре. Играю там, где мне видится нужным.

В последние годы обычно чувствовал сильную усталость под конец чемпионата и еврокубкового сезона, поэтому мне предоставили отдых на несколько матчей. Тем не менее, я на первом месте в команде по числу сыгранных минут. Провел очень много матчей, но сейчас чувствую себя в конце сезона лучше, чем в предыдущие годы.

- В этом сезоне в стартовом составе «Реала» выходили порядка 20 игроков. Является ли ротация состава существенным фактором в том, что команде удалось пройти так далеко?

- Думаю, да. На мой взгляд, Зидан очень грамотно руководит командой. Это непросто, ведь у нас все хотят играть. Ему удалось задействовать всех игроков. Он может давать отдых ключевым игрокам, которые обычно выходят в «основе».

Когда в прошлом году Зидан возглавил команду, никто не оказывал на него чрезмерного давления, поскольку мы к тому моменту уже сильно отставали от лидеров. В этом сезоне он начал с чистого листа и показал, в какого сильного тренера вырос. Я восхищался им как игроком, а сейчас восхищаюсь им еще больше как тренером. Это очень приятный человек. Он трудолюбив и крайне уважительно относится к игрокам. У меня нет сомнений, что своими успехами команда обязана Зидану и его превосходной работе. Все игроки рады работать с ним.

- Вы первым забили сто мячей в Лиге чемпионов. Что значит для вас это достижение?

- Я стремился к этому рекорду. Всегда верил, что стану первым, кто достигнет отметки в сто мячей в Лиге чемпионов. И я сделал это. Эту цель я ставил себе перед началом сезона и благодарю бога, что достиг ее.

Понимаю, что мои прошлые футбольные достижения и те, что еще впереди, надолго останутся в истории. Я не случайно установил так много рекордов. Я не одержим рекордами, но мне нравится их улучшать. Они и существуют для того, чтобы их бить. Это мотивирует меня тренироваться и играть еще лучше. Моя философия - постоянная работа над собой, чтобы играть на максимально высоком уровне.

- Интригует ли вас перспектива сделать «Реал» первой командой, выигравшей Лигу чемпионов два раза подряд?

- Это цель, которой хотят достичь все игроки «Реала». Хотим войти в историю и понимаем, что если выиграем этот финал, то станем первой командой, которой удалось защитить трофей с появлением Лиги чемпионов. Это наша цель, наша задача и наша мечта. Давайте скрестим пальцы!