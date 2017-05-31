ГОЛОВКО: «Рівень збірних не можна порівнювати з клубним футболом»

Головний тренер молодіжної збірної команди України, колишній захисник київського «Динамо» і збірної України Олександр Головко поділився своїми враженнями від співпраці з новою командою ФФУ, куди ввійшли Андрій Шевченко, Олег Протасов, Мирон Маркевич та інші відомі особистості українського футболу.



Про нову футбольну вертикаль



У футбольному колективі працювати легко, ми завжди розмовляємо однією мовою. Ми всі були футболістами, які грали на найвищому рівні. І коли ми говоримо з приводу будь-якої теми, або торкаємось якоїсь проблеми, ми розуміємо зсередини суть того, про що йдеться. Те, чому ми навчаємо молодь, ми самі пережили. Проте хлопці, які до нас приходять, сучасні, до них потрібні нові креативні підходи. З появою таких керівників як Маркевич та Протасов розпочалися зміни у ставленні до підлеглих. Відчувається і по соціальних мережах, і по всіх проектах, які Федерація організовує, що ми тримаємо руку на пульсі сучасних технологій. Я впевнений, що той футбольний дух, який зараз присутній в ФФУ, принесе свої плоди вже найближчим часом.



Про особливість підготовки збірників



Федерація все робить для того, щоб збірні команди не відчували ні в чому проблем. Молодь в цих умовах повинна проявляти себе, але досвіду у хлопців мало, і це природно. Коли я починав працювати 2007-го року, я стажувався в збірній 90-го року народження у Юрія Калітвінцева. Є різниця в підході до вимог тоді і зараз. Від нас тепер вимагається лише якісна робота з якісними футболістами і результат. Але називати результатом чисто математичне досягнення - перемоги - я б не став. Все-таки результат - це підготовка хлопців для першої команди.



Так, ми можемо сказати, що за останні 7-8 років, у нас на юнацькому рівні досягнення є. Поки - це виходи на чемпіонати Європи та чемпіонати світу. Але чим старше стаємо, тим складніше. Тому головний результат це те, наскільки якісних футболістів ми готуємо для головної збірної команди. 90% футболістів, які є в наявності Андрія Шевченка, пройшли всі етапи збірних команд з U-16. Тобто грали на найвищому рівні з найкращими гравцями найкращих країн. А рівень збірних не можна порівнювати з клубним футболом навіть на рівні Ліги чемпіонів по U-19. Збірні на юнацькому рівні значно сильніші клубів. І, крім того, це інша соціальна відповідальність. Коли ми приїжджаємо грати на виїзді, ми представляємо країну. Тут рівень умотивованості, рівень підходу, самодисципліни вище. Завжди про країну дізнаються по матчах збірних команд. Тут йде досить жорсткий відбір, де на вершину потрапляють найдостойніші. У внутрішньому чемпіонаті хлопці з цим не стикаються.