Заря завершила сезон уверенной победой над Олимпиком

Обе команды завершали нынешний сезон в приподнятом настроении. «Заря», которая много лет шла к медалям, наконец стала бронзовым призером чемпионата Украины, а «Олимпик», также впервые занял высокое четвертое место и получил право играть в еврокубковом турнире.



Именно поэтому игра между соперниками уже не имела никакого турнирного значения, позволив тренерам поэкспериментировать со своими составами. Так, у «Зари» отсутствовали уже проданный в бельгийский «Брюге» форвард Деннис Бонавентуре, а также Алексей Шевченко, Вячеслав Чечер, Игорь Чайковский, Владислав Калитвинцев, Артем Гордиенко, Игорь Харатин и другие.

Что касается донецкого клуба, то Роман Санжар еще накануне заявил, что его подопечные сыграют в Запорожье резервным составом, а игроков основы отпустили в отпуск на несколько дней раньше.



Уже на второй минуте номинальные хозяева поля футболисты «Зари» создали первый опасный момент у ворот «Олимпика». Это Иван Петряк пробивал с острого угла, однако 20-летний голкипер гостей Ярослав Котляров парировал мяч. Дончане ответили спустя шесть минут дальним ударом Виталия Гемеги, но неточным. А еще через пять минут снова рядом со штангой пробил Виталий Гошкодеря.



Если же говорить в целом, то игра, как и ожидалось, проходила в невысоком темпе. Футболистам сложно было настроиться на настоящую борьбу. Тем не менее, соперники продолжали полагаться на удары с дальней и со средней дистанции.



На 19-й минуте полузащитник луганской команды Дмитрий Гречишкин примерно с линии штрафной площади пробил во вратаря, а на 25-й минуте дончанин Сергей Шестаков с левого фланга сильно направил мяч впритирку со штангой.



И все же первыми удалось открыть счет футболистам «Зари». На 27-й минуте во время быстрой контратаки и после серии рикошетов мяч неожиданно отлетел к Эдуарду Соболю. Удивительно, но защитник хозяев поля в этот момент оказался совершенно один без опеки в середине штрафной площади «Олимпика», легко и непринужденно поразив цель.



До перерыва обе команды могли изменить счет на табло стадиона. У «Зари» неплохие моменты не использовали Джаба Липартия и Паулиньо, а у гостей мощнейшим ударом со штрафного отметился Иван Брикнер - здесь удачно сыграл Олег Чуваев. Кроме того, на 39-й минуте «Олимпик» остался в меньшинстве - за фол последней надежды против Дениса Безбородько красную карточку получил Эмерсон.



В начале второй половины встречи снова активнее действовала «Заря». Имея на одного игрока больше, подопечные Юрия Вернидуба шли вперед большими силами, но до поры до времени до ударов дело не доходило. В тоже время и «Олимпик» старался не отсиживаться в обороне, правда, в завершающей фазе с тем же успехом.



И только на 64-й минуте зрители, наконец, дождались удара по воротам. Как и в первом тайме со штрафного сильно пробил Иван Брикнер и опять Олег Чуваев был надежен. Еще раз на 74-й минуте потревожил вратаря хозяев поля вышедший на замену Михаил Сергийчук, но и здесь страж ворот «Зари» оказался на месте.



А на 80-й минуте счет стал 2:0 в пользу бронзового призера нынешнего чемпионата Украины. Луганская команда быстро провела контратаку, во время которой Эдуард Соболь вывел один на один с вратарем гостей Ивана Петряка. Удар у хавбека «Зари» получился отменным и немногочисленные зрители, пришедшие на «Славутич-Арену», увидели мяч в сетке ворот.



На этом соперники и расстались, пожелав друг другу удачного выступления осенью в Лиге Европы.



Игорь ЗАРЖИЦКИЙ



«Заря» (Луганск) - «Олимпик» (Донецк) - 2:0 (1:0) Эдуард Соболь, 27, Иван Петряк, 80. «Заря»: Олег Чуваев, Джаба Липартия (Григорий Ярмаш, '61), Евгений Опанасенко, Рафаэль Форстер, Эдуард Соболь, Дмитрий Гречишкин, Андрей Пилявский (Желько Любенович, '46), Иван Петряк, Денис Безбородько (Никита Каменюка, '76), Руслан Бабенко, Паулиньо «Олимпик»: Ярослав Котляров, Виталий Федорив, Дмитрий Гришко, Игорь Жураховский (Дмитрий Немчанинов, '44), Эмерсон, Виталий Гемега, Иван Брикнер, Сергей Гринь, Сергей Шестаков, Иван Матяж (Михаил Сергийчук, '46), Виталий Гошкодеря (Станислав Беленький, '79) Паулиньо, 82. - Виталий Федорив, 37. - Эмерсон, 39 - фол последней надежды.



Арбитр: Николай Балакин (Киев)

Удары (в створ): 7 (4) – 6 (3).

Угловые: 5 – 0.

Офсайды: 5 – 1.

Протокольные данные будут сверены с официальными после их публикации.