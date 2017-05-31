Поединок последнего тура чемпионата Украины между «Днепром» и «Волынью» не был доигран. Виной тому стали болельщики днепровской команды. Еще до матча они начали взрывать петарды, и поэтому начало встречи пришлось отложить.
После того, как на 33-й минуте Александр Сваток открыл счет в игре, снова на фанатской трибуне начались взрывы. Главный арбитр встрчи Иван Бондарь приостановил матч, а после компенсировал целых 7 минут. Однако во втором тайме картина повторилась, только на этот раз взрывпакет упал практически под ноги вратарю «Волыни» Роману Жмурко. На 48-й минуте Бондарь принял решение остановить поединок.
Статистика на момент остановки матча:
Источник — Sport.ua
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Впатарь Волыни виноват в том что команду погубили?
Команду погубил всеми любимый коломойский, которого вы все в .опу целовали
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