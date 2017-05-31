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32-й тур
Днепр Дн
1:0
Волынь
31.05.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Днепр и Волынь не доиграли последний матч чемпионата из-за фанатов

Ультрас хозяев устроили пиротехническое шоу, петарда едва не попала в голкипера «Волыни»

  • 31.05.2017 18:25
  • 3512 просмотров
  • 10 комментария
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Днепр и Волынь не доиграли последний матч чемпионата из-за фанатов

Поединок последнего тура чемпионата Украины между «Днепром» и «Волынью» не был доигран. Виной тому стали болельщики днепровской команды. Еще до матча они начали взрывать петарды, и поэтому начало встречи пришлось отложить. 

После того, как на 33-й минуте Александр Сваток открыл счет в игре, снова на фанатской трибуне начались взрывы. Главный арбитр встрчи Иван Бондарь приостановил матч, а после компенсировал целых 7 минут. Однако во втором тайме картина повторилась, только на этот раз взрывпакет упал практически под ноги вратарю «Волыни»  Роману Жмурко. На 48-й минуте Бондарь принял решение остановить поединок.

Статистика на момент остановки матча:

«Днепр» - «Волынь» - 1:0
 
Гол: Александр Сваток, 33.
 
«Днепр»: Андрей Лунин, Александр Сваток, Владимир Полевой, Дмитрий Нагиев, Максим Лопырёнок, Владимир Адамюк, Владислав Кочергин, Евгений Чеберко, Руслан Ротань, Юрий Вакулко, Артем Довбик.
 
«Волынь»: Роман Жмурко, Роман Бабяк, Руслан Марушка, Евгений Котюн, Роман Ильницкий, Роман Шандрук, Юрий Романюк, Юрий Тетеренко, Владислав Дмитренко, Олег Тракало, Сергей Петров.
 
Удары (в створ): 5 (1) - 3 (1)
Угловые: 5 - 0
Офсайды: 6 - 1
 
Главный арбитр: Иван Бондарь (Киев)

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Ossa8860
      Ossa8860, 31.05.2017 18:42
    -2
    Фанов "Днепра" можно понять: такую команду погубить - преступление.
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    alexdnipro
      alexdnipro, 31.05.2017 18:48
    +6
    Неповага до команди колег вболівальників дим гарь сум.
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    dinozavr1001
    dinozavr1001, 31.05.2017 18:52
    +5
    Ossa8860, 31.05.2017 18:42
    Фанов "Днепра" можно понять: такую команду погубить - преступление.
    Как их понять можно?
    Впатарь Волыни виноват в том что команду погубили?
    Команду погубил всеми любимый коломойский, которого вы все в .опу целовали
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    Crusaider
      Crusaider, 31.05.2017 18:53
    -1
    Ossa8860, 31.05.2017 18:42
    Фанов "Днепра" можно понять: такую команду погубить - преступление.
    Фанатів не просто зрозуміти можна - їх треба нагородити за те, що назвали речі своїми іменами.
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    Moroka
      Moroka, 31.05.2017 19:16
    +2
    Сумно
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    Katerynyuk
    online
      Katerynyuk, 31.05.2017 19:30
    +1
    Стадо дибілів, а не "вболівальники".
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    Роман Захарчук
    online
      Роман Захарчук, 31.05.2017 19:31
    0
    Команда была хорошая а фаны с говенцом.
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    Роман Захарчук
    online
      Роман Захарчук, 31.05.2017 19:31
    0
    Команда была хорошая а фаны с говенцом.
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    alessandro13
    online
      alessandro13, 31.05.2017 19:33
    0
    Понять можно, но всё равно - дебилы!!!
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    bukin.a
    online
      bukin.a, 31.05.2017 19:34
    0
    Опять бабуины габонские.
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