Поединок последнего тура чемпионата Украины между «Днепром» и «Волынью» не был доигран. Виной тому стали болельщики днепровской команды. Еще до матча они начали взрывать петарды, и поэтому начало встречи пришлось отложить.

После того, как на 33-й минуте Александр Сваток открыл счет в игре, снова на фанатской трибуне начались взрывы. Главный арбитр встрчи Иван Бондарь приостановил матч, а после компенсировал целых 7 минут. Однако во втором тайме картина повторилась, только на этот раз взрывпакет упал практически под ноги вратарю «Волыни» Роману Жмурко. На 48-й минуте Бондарь принял решение остановить поединок.



Статистика на момент остановки матча:

«Днепр» - «Волынь» - 1:0

Гол: Александр Сваток, 33.

«Днепр»: Андрей Лунин, Александр Сваток, Владимир Полевой, Дмитрий Нагиев, Максим Лопырёнок, Владимир Адамюк, Владислав Кочергин, Евгений Чеберко, Руслан Ротань, Юрий Вакулко, Артем Довбик.

«Волынь»: Роман Жмурко, Роман Бабяк, Руслан Марушка, Евгений Котюн, Роман Ильницкий, Роман Шандрук, Юрий Романюк, Юрий Тетеренко, Владислав Дмитренко, Олег Тракало, Сергей Петров.

Удары (в створ): 5 (1) - 3 (1)

Угловые: 5 - 0

Офсайды: 6 - 1

Главный арбитр: Иван Бондарь (Киев)