Самые верные футболисты в топ-лигах

В воскресенье 40-летний Франческо Тотти провел 786-й и последний матч за родную «Рому». А кто еще может похвастать подобным? Рассказываем об игроках, хранящих верность одному клубу из топ-8 европейских лиг.



Критерии

Игроки должны провести всю карьеру в одном клубе, не покидая его даже в случае краткосрочной аренды. Ниже приведена статистика по игрокам команд из восьми ведущих лиг Европы в соответствии с таблицей коэффициентов.



Испания: Андрес Иниеста («Барселона»)



Сезоны: 15, официальные матчи: 624

Победный гол в финале чемпионата мира 2010 года закрепил за Иниестой статус суперзвезды, но ключевым игроком в клубе и сборной он был задолго до этого. Блестяще проявив себя на ЕВРО-2008, четыре года спустя он стал лучшим игроком чемпионата Европы в Польше и Украине, когда испанцы защитили титул. Его значение для «Барселоны» еще весомее - представить фирменную каталонскую «тики-таку» без этого техничного плеймейкера невозможно. Вместе с Хави Эрнандесом Иниеста был главным творцом трех побед «блауграна» в Лиге чемпионов УЕФА.



Германия: Томас Мюллер («Бавария»)



Сезоны: 9, официальные матчи: 394

Мюллер оказался в «Баварии» в 2000 году, когда ему было 10 лет. Разносторонний форвард заиграл в первой команде при Луи ван Гале в кампании 2009/10, а первые матчи за основной состав провел сезоном ранее. «Прошлый год получился для меня невероятным», - говорил Мюллер весной 2010-го.



За семь лет в «основе» он выиграл шесть чемпионатов и четыре Кубка Германии, Лигу чемпионов УЕФА-2012/13 и чемпионат мира-2014. «Я не всегда показываю зрелищный футбол, но неизменно опасен», - характеризует себя немец, забивший за «Баварию» 161 гол.



Англия: Энди Кинг («Лестер»)



Сезоны: 10, официальные матчи: 363

Кинг пришел в «Лестер» в 15-летнем возрасте, когда его отчислили из юношеской команды «Челси». Полузащитник на судьбу не жалуется: «Лестер» дал мне шанс, когда меня попросили из «Челси», и я всегда буду благодарен за это».



Свою благодарность он выражал тем, что никогда не покидал команду даже в худшие времена. Кинг пережил с «лисами» три разных лиги, дважды добивался повышения в классе, а в награду получил титул чемпиона Англии в сезоне 2015/16. «Слово «невероятно» уже всеми затаскано, но именно оно подходит здесь лучше всего, - сказал он о прошлогоднем достижении «Лестера». - Все это по-прежнему выглядит невероятным, и с каждым сезоном данное ощущение будет только усиливаться».



Италия: Даниэле Де Росси («Рома»)



Сезоны: 16, официальные матчи: 557

Тотти прощается с «Ромой», а в его отсутствие самым преданным футболистом Италии станет Де Росси, который тоже играет на «Олимпико». 33-летний полузащитник завершил свой 16-й сезон в родном клубе и входит в пятерку лидеров «скуадры адзурры» по числу проведенных за сборную матчей. В первой команде Де Росси дебютировал в октябре 2001 года под началом Фабио Капелло, впервые сыграв на профессиональном уровне вскоре после последнего скудетто римского клуба. С тех пор «Рома» семь раз финишировала в серии А на втором месте.



Франция: Лоик Перрен («Сент-Этьен»)



Сезоны: 14, официальные матчи: 353

Тотти - не единственный из преданных одному клубу футболистов, кто заканчивает карьеру после этого сезона. Его примеру последовал полузащитник «Кана» Николя Себ, проведший за нормандцев 520 встреч. Таким образом, пальму первенства во Франции перехватил центральный защитник «Сент-Этьена» Перрен. Он пополнил ряды зеленых в 1997 году и уже 10 лет выводит команду на поле с капитанской повязкой.



Россия: Игорь Акинфеев (ЦСКА)



Сезоны: 14, официальные матчи: 522

Капитан и символ сегодняшнего ЦСКА пришел в армейскую школу в возрасте четырех лет. В марте 2003 года дебютировал за главную команду и вскоре стал ее основным вратарем. На протяжении долгого времени он безусловный первый номер как клуба, так и сборной России. В национальном первенстве Акинфеев провел 165 сухих матчей, превзойдя достижение легендарного Льва Яшина. Нет ему равных и по общему числу игр за красно-синих, а ведь киперу всего 31 год.



«Я тут с 4,5 половиной лет, вырос в манеже, 12 лет ездил на тренировки в одно и то же место. Для меня это действительно второй дом. Когда я приезжаю в офис ЦСКА, вижу, как мне рады, как меня любят, - рассказывал он в интервью в 2013 году. - Если иного нашего игрока за неделю и вовсе можно там не встретить, то я там бываю почти каждый день и общаюсь со всеми работниками. Мне это доставляет удовольствие. Это не то чтобы моя фишка. Просто понимаю, что я - часть семьи».



Португалия: Руй Патрисиу («Спортинг»)



Сезоны: 11, официальные матчи: 412

В ноябре 2006 года на «Спортинг» обрушилась эпидемия травм, и тренеру ничего не оставалось, кроме как поставить в ворота 18-летнего юношу. Патрисиу не подвел, отразив пенальти в победном выездном поединке (1:0) с «Маритиму». В следующем сезоне он закрепился в «основе» и с тех пор никому свой пост не сдавал. Основной кипер сборной Португалии на триумфальном ЕВРО-2016 занимает третье место по количеству матчей за «Спортинг» и является рекордсменом клуба по числу игр в еврокубках (79). «Моя главная цель - выигрывать титулы для «Спортинга», - подчеркивал чемпион Европы. - Ради этого я должен выкладываться по максимуму в каждой встрече».



Украина: Ярослав Ракицкий («Шахтер»)



Сезоны: 8, официальные матчи: 275

Сын шахтера большую часть жизни посвятил донецкому клубу, в академию которого поступил в 2003 году еще 13-летним. Прорывным для центрбека стал 2009-й, когда он, заменив уехавшего в «Барселону» Дмитрия Чигринского, стал игроком основного состава «Шахтера» и сборной. С тех пор в послужном списке 27-летнего левши и мастера первого паса шесть чемпионских титулов плюс четыре Кубка Украины.



В конце апреля он продлил соглашение с оранжево-черными на пять лет, а еще весной 2015-го заявил: «Шахтер» - это моя жизнь. Клуб дал мне путь в большой футбол. Я могу очень много говорить о «Шахтере» и о том, насколько я предан ему. Но сейчас скажу одно: я люблю «Шахтер»!