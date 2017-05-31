Карпати здобули вольову перемогу над Зіркою

На заключний у 26-му чемпіонаті України поєдинок головний тренер «Карпат» Олег Дулуб порівняно з минулим туром змінив стартовий склад. Вперше у весняній частині чемпіонату місце у воротах зайняв Підківка, потіснивши Боровика на лаву запасних. Відбувши дискваліфікацію, повернулися в основу Гладкий та Кльоц, а також повернувся в основу і Грисьо. Роман Монарьов також змінив стража своїх воріт, випустивши на поле Льопку, а Паст залишився на лаві запасних. Дискваліфікованого Перейру в обороні замінив Маткобожик, а Есеолу потіснив на лаву запасних Жуков.

Як і очікувалось, господарі поля, які у цьому чемпіонаті тричі зазнавали поразок від «Зірки», активніше розпочали матч, і в дебюті поєдинку міг відкрити рахунок Гуцуляк, але з кута воротарського майданчику сходу пробив вище воріт. Натомість гості зуміли скористатися помилкою в обороні «зелено-білих», і 20-річний Прядун з близької відстані пробив у ціль, відкривши лік своїх голів у Прем’єр-лізі.

«Карпатівці» могли швидко відновити рівновагу, коли Гладкий, завершуючи масовану атаку, пробивав головою рамку воріт, але Льопка опинився у потрібному місці. Тут же контратака «Зірким» завершилася перспективним штрафним, але Полегенько невдало виконав стандарт, пробивши явно вище воріт Підківки. Натомість атака «левів» правим краєм атаки привела до взяття воріт суперника. Гладкий хоча і не зумів завдати прицільного удару, але м’яч потрапив до Нестерова, який, до речі, у цій грі діяв замість дискваліфікованого Худоб’яка з капітанською пов’язкою. І Андрій вкотре у цьому чемпіонаті свого шансу не втратив, зрівнявши рахунок. Тут же міг вивести «Карпати» вперед Гуцуляк, але з ударної позиції пробив в руки воротареві. Заключні хвилини тайму пройшли в атаках «Карпат», проте завершальним ударам Гуцуляка та Чачуа бракувало влучності.

Підчас перерви Олег Дулуб вирішив підсилити атакувальні дії своїх підопічних, випустивши на поле Ксьонза, який замінив захисника Дитятьєва, а згодом у гру вступив і бразилець Шина. Небезпечні моменти біля воріт Льопки продовжували створюватися. Після передачі Гладкого не встиг на добивання м’яча Чачуа. Роман Монарьов також вирішив на фініші сезону провести ряд ротацій у складі, випустивши на поле Білонога та Загальського. Міг вивести гостей вперед Збунь, але Підківка вкотре рятує команду від неприємностей. Забракло влучності при добиванні і капітану «Зірки» Драченку, який намагався вразити ціль після того, як Підківка парирував удар Збуня.

І, як це часто буває, спрацювало неписане футбольне правило «не забиваєш ти – забивають тобі». Організували гол орендовані гравці «Карпат». Матвієнко після пасу Гладкого з лівого краю атаки вийшов на ударну позицію і чітко пробив низом впритул з дальньою штангою. Для Матвієнка це також був перший гол у Прем’єр-лізі. Так спрацювала й інша закономірність в історії зустрічей суперників, яка тягнеться з квітня 1996 року: якщо «Карпати» забивають гол «Зірці», то не менше двох голів за гру.

Другий «вольовий» гол додав впевненості «Карпатам», які продовжували контролювати гру. Активно діяв на вістрі атаки Гладкий, але Сашко під гострим кутом пробив поруч з рамкою воріт. Подією матчу став і дебют в основному складі «Карпат» захисника молодіжного складу «левів» Виздрика.

У підсумку «Карпати» нарешті перервали програшу у чемпіонатах серію в матчах з «Зіркою», яка з травня 2004 року тривала 4 матчі. Кропивницька команда при цьому з 5 березня цього року продовжила свою сумну серію і не перемагає на полях суперників впродовж вже 7-ми ігор: 2 перемоги та 5 поразок. Тож «Карпати» завершили непростий для львівського клубу сезон на оптимістичній ноті.

Юрій НАЗАРКЕВИЧ

«Карпаты» (Львов) - «Звезда» (Кропивницкий) - 2:1 (1:1)

Андрей Нестеров, 22, Николай Матвиенко, 68 - Максим Прядун, 11

«Карпаты»: Роман Пидкивка, Амбросий Чачуа, Андрей Нестеров, Денис Мирошниченко, Назар Вербный, Дмитрий Клёц (Назар Выздрик, '75), Николай Матвиенко, Алексей Дитятьев (Павел Ксенз, '46), Александр Гладкий, Максим Грысьо, Алексей Гуцуляк (Шина, '53)

«Звезда»: Роман Лёпка, Александр Кучеренко, Александр Маткобожик, Дмитрий Фатеев, Никита Жуков (Игорь Загальский, '63), Кирилл Дрышлюк, Максим Драченко, Павел Полегенько, Артем Ситало (Александр Акименко, '82), Алексей Збунь, Максим Прядун (Дмитрий Билоног, '63)

Павел Ксенз, 65. Шина, 71. Роман Пидкивка, 93. - Павел Полегенько, 88.



Арбитр: Виталий Романов (Днепр)



Удары (в створ): 11 (5) – 11 (6).

Угловые: 7 – 1.

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