Запорожские депутаты поддержали создание нового футбольного клуба

В Запорожье появится ФК «Металлург», который будет финансироваться полностью из бюджета города.

За соответствующее решение на очередной сессии городского совета проголосовали 44 депутата. Местная власть считает, что вновь созданная команда пройдет путь в чемпионате страны, как того требует регламент. Сначала ФК «Металлург» примет участие в соревнованиях среди аматоров, затем перейдет во Вторую Лигу, после чего будет выступать в Первой Лиге.

Между депутатами возник спор и дискуссии по поводу названия, поскольку один «Металлург» уже представляет город во Второй Лиге. По мнению мэра, сначала необходимо юридически создать клуб, а затем решать текущие задачи.