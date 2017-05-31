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Заря заработала на трансфере Бонавентуре 1,5 млн евро

Продажа нигерийского форварда стала одной из самых успешных в истории клуба

  • 31.05.2017 17:37
  • 795 просмотров
  • 3 комментария
Метки
ФК Брюгге, Деннис Бонавентуре
© ФК Брюгге, Деннис Бонавентуре

Трансфер нападающего Денниса Бонавентуре в «Брюгге» принес «Заре» около 1,5 млн евро и стал одним из самых успешных для луганского клуба.

Больше «Заря» смогла заработать только на трансфере Ивана Петряка в «Шахтер», за которого «горняки» выложили 2 миллиона евро.

Бонавентуре перешел в «Зарю» в марте прошлого года. За основу «черно-белых» нигериец провел 23 матча и забил 6 голов.

Источник — Sportarena

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Комментарии
    acfred
      acfred, 31.05.2017 17:42
    +4
    ну вот хоть тут коммерческая составляющая у клуба проявилась
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    hoffenheim
      hoffenheim, 31.05.2017 17:49
    -1
    маловато за такого игрока, но и 4 он явно не стоит, как для Зари - очень неплохо!
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    qwaszx2008
      qwaszx2008, 31.05.2017 17:50
    +1
    паспорт отдали парню?
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