Заря заработала на трансфере Бонавентуре 1,5 млн евро

Трансфер нападающего Денниса Бонавентуре в «Брюгге» принес «Заре» около 1,5 млн евро и стал одним из самых успешных для луганского клуба.

Больше «Заря» смогла заработать только на трансфере Ивана Петряка в «Шахтер», за которого «горняки» выложили 2 миллиона евро.

Бонавентуре перешел в «Зарю» в марте прошлого года. За основу «черно-белых» нигериец провел 23 матча и забил 6 голов.