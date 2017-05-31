Заря заработала на трансфере Бонавентуре 1,5 млн евро

Трансфер нападающего Денниса Бонавентуре в «Брюгге» принес «Заре» около 1,5 млн евро и стал одним из самых успешных для луганского клуба.
Больше «Заря» смогла заработать только на трансфере Ивана Петряка в «Шахтер», за которого «горняки» выложили 2 миллиона евро.
Бонавентуре перешел в «Зарю» в марте прошлого года. За основу «черно-белых» нигериец провел 23 матча и забил 6 голов.
Источник — Sportarena
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