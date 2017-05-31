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На стадионе Динамо проводится капитальный ремонт

Вместимость футбольной арены останется прежней

  • 31.05.2017 17:29
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ФК Динамо Киев
© ФК Динамо Киев

На стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского проводится капитальный ремонт. Подробную информацию об объеме запланированных работ и сроках их выполнения предоставил директор стадиона Юрий Пихтовников.

- Сразу отмечу, потребность проведения капитального ремонта возникла по двум причинам. Необходимо в силу возраста и технического состояния обновить внешний вид и «внутренности» арены, еще один важный фактор – проведение на нашем стадионе в мае следующего года финала женской Лиги чемпионов. Президент ФК «Динамо» (Киев) Игорь Суркис утвердил объемы и порядок проведения работ. Планируем заменить все сиденья на стадионе, кроме тех, которые в центральном секторе с откидывающимися спинками. Таковых 1500 штук, они находятся в очень хорошем состоянии и менять их нет смысла. Остальные 15300 подлежат замене. Ремонтируем ступеньки, которые находятся под сиденьями, металлические каркасы, на которых устанавливаются сиденья, все лестницы в чаше стадиона, подпорные стенки. Все это потом будет заново покрашено и приобретет приятный вид. Вместимость стадиона при этом останется прежней – 16800 зрителей.

- В какой цветовой гамме будут обновленные трибуны?
- Она останется прежней – голубая и белая. Неизменными останутся и надписи на виражах «1927» и «Київ». Кроме этого заменим дорожки по периметру футбольного поля. Резиновое покрытие закуплено в Италии, производитель тот же, что и нынешнего покрытия, но качество на порядок выше. Его толщина 6 миллиметров, оно более износоустойчиво, и выполнено в двух цветах – темно-синем и голубом. Все это заметно освежит внешний вид стадиона, добавит ему ярких красок.

- Новые зрительские сиденья будут комфортнее нынешних?
- Они высокого качества и удовлетворят самым высоким требованиям. Отмечу, что сами сиденья изготавливаются в Харькове. Что будем делать со старыми? Те, которые хорошо сохранились, установим на теннисных кортах и на трибунах полей в Конча-Заспа. Остальные будут отправлены на переработку.

Будем ремонтировать и футбольный газон. Часть пересеем, а 500 квадратных метров покрытия заменим. Новый газон будет удовлетворять самым высоким требованиям УЕФА.

- Что подлежит ремонту за пределами ядра стадиона?
- Дорожки, по которым зрители проходят на трибуны, общественные туалеты. А начали с осветительных опор. Их плановое обследование проводится каждые три года, а сейчас нами заказаны у института стальных конструкций имени Шимановского рекомендации по улучшению их качества и состояния. Работают около 20 человек, по итогам заключения которых будет определен подрядчик для выполнения необходимых работ. На уровень освещенности это не повлияет, мощность останется прежней – 1400 люкс. Повлияет на безопасность, ведь под опорами высотой 60 метров находятся тысячи людей. Отремонтируем колоннаду, на ней пошла небольшая трещина и осадка. Проведем косметический ремонт в офисном здании клуба.

- Каковы сроки выполнения всех заявленных работ?
- Первый этап, связанный с осветительными вышками, мы начали в конце апреля. Сейчас, по окончанию футбольного сезона, приступили к трибунам. Эти работы выполняет компания «Солстрой», одна из самых крупных в Киеве. Мы планируем успеть к началу нового футбольного сезона, т.е. к 15 июля. Полностью же реконструкция будет завершена до 1 августа. На новый сезон подписан договор о намерениях с «Олимпиком» о проведении домашних матчей этим клубом на нашем стадионе.

- Стадион «Динамо» в обновленном виде будет удовлетворять требованиям УЕФА для проведения финала женской Лиги чемпионов?
- Да, будет. Еще один комплекс работ проведем в начале следующего года. Это ремонт раздевалок и подтрибунных помещений. Также непосредственно на финальный матч, согласно требованиям УЕФА, над центральной трибуной на 500 зрителей будет установлено временное накрытие. Но самый основной фронт работу будет проведен в ближайшие полтора месяца, до начала нового футбольного сезона.

Источник — ФК Динамо Киев

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