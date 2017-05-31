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Рауль Рианчо покинет сборную Украины ради Рубина

Испанский специалист отправится на помощь Курбану Бердиеву

  • 31.05.2017 16:43
  • 2141 просмотров
  • 7 комментария
Метки
ФК Динамо Киев. Рауль Рианчо
© ФК Динамо Киев. Рауль Рианчо

В ближайшее время член тренерского штаба сборной Украины Рауль Рианчо покинет национальную команду.

По информации источника, испанский специалист отправится в Россию для подписания соглашения с «Рубином», в который возвращается его друг Курбан Бердиев.

Ожидается, что место Рауля займет наставник молодежной команды «Динамо» Унаи Мельгоса, контракт которого с киевлянами заканчивается 10 июня.

Напомним, Рауль Рианчо вошел в тренерский штаб сборной Украины с приходом Андрея Шевченко. До этого испанец работал ассистентом Сергея Реброва в «Динамо».

Источник — Football.ua

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Комментарии
    darvey77
      darvey77, 31.05.2017 16:47
    +2
    ну и кто теперь будет
    тренировать в сборной?
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    mastadont88
      mastadont88, 31.05.2017 16:50
    +1
    Ох теперь заиграют )))))
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    Анатолий Чорнобук
      Анатолий Чорнобук, 31.05.2017 16:53
    -1
    Шевченка покидають колеги...
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    BOBAH81
      BOBAH81, 31.05.2017 16:58
    -1
    darvey77, 31.05.2017 16:47
    ну и кто теперь будет
    тренировать в сборной?
    Галустян из газмяса
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    leoifua1993
    leoifua1993, 31.05.2017 17:03
    +1
    Може Хачеріді вернуть тепер..і буде пара Рак--Хач. З осені коли відновиться
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    GVV
      GVV, 31.05.2017 17:15
    +2
    теперь Гармаша и Хачериди начнут приглашать..
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    And_er_son
      And_er_son, 31.05.2017 17:41
    0
    Только не надо никого приглашать вместо, и так тренеров столько в сборной, что не сосчитать))
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