Рауль Рианчо покинет сборную Украины ради Рубина

В ближайшее время член тренерского штаба сборной Украины Рауль Рианчо покинет национальную команду.
По информации источника, испанский специалист отправится в Россию для подписания соглашения с «Рубином», в который возвращается его друг Курбан Бердиев.
Ожидается, что место Рауля займет наставник молодежной команды «Динамо» Унаи Мельгоса, контракт которого с киевлянами заканчивается 10 июня.
Напомним, Рауль Рианчо вошел в тренерский штаб сборной Украины с приходом Андрея Шевченко. До этого испанец работал ассистентом Сергея Реброва в «Динамо».
Источник — Football.ua
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тренировать в сборной?
тренировать в сборной?
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