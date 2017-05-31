Рауль Рианчо покинет сборную Украины ради Рубина

Классный тренер.Только вот впишется ли он в Дортмунде?

Да ладно вам переживать, сейчас даунша семерамидка придет расскажет как Шахта в 96-ом Ниве проигр...

паспорт отдали парню?

маловато за такого игрока, но и 4 он явно не стоит, как для Зари - очень неплохо!

ну вот хоть тут коммерческая составляющая у клуба проявилась