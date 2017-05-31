Олимпик сыграет против Зари резервным составом

Донецкий «Олимпик» отпустил лидеров своей команды в отпуск, поэтому в матче против «Зари» сыграет ближайший резерв.

Главный тренер донецкой команды Роман Санжар поделился ожиданиями от матча, который уже не несет турнирной мотивации.

«Рассчитываем на то, что матч не будет ни для кого прогулкой, а все серьезно отнесутся. Попытаемся провести такую игру, чтобы она порадовала болельщиков, которые придут на матч.

Считаю, что четвертое место для нас — и так результат, который мы превзошли. Теоретически могли занять третье место, но для наших условий, наверное, это было бы чересчур», – сказал Санжар.

Матч «Заря» – «Олимпик» пройдет в Запорожье, начало в 19:00.