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Люсьен Фавр возглавит дортмундскую Боруссию

Клуб из Германии выплатит «Ницце» компенсацию за наставника в размере €5 млн

  • 31.05.2017 16:19
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ФК Боруссия Менхенгладбах. Люсьен Фавр
© ФК Боруссия Менхенгладбах. Люсьен Фавр

Дортмундская «Боруссия» достигла соглашения с тренером «Ниццы» Люсьеном Фавром. Со следующего сезона 59-летний специалист возглавит клуб из Германии.

Ранее Томас Тухель покинул пост главного тренера «Боруссии», под руководством которого в прошедшем сезоне клуб занял третье место в чемпионате Германии, пробившись в групповой этап Лиги чемпионов сезона-2017/18, и стал обладателем Кубка Германии.

Сообщается, что стороны достигли соглашения, но клубу из Дортмунда придется выкупить контракт тренера с действующим работодателем, который завершается в 2019 году. Компенсация может составить €5 млн.

Люсьен Фавр имеет богатый опыт работы в чемпионате Германии. С 2007 по 2009 он тренировал «Герту», с 2011 по 2015 – менхенгладбахскую «Боруссию». Швейцарский специалист трижды признавался лучшим тренером Бундеслиги.

Источник — Kicker

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