Люсьен Фавр возглавит дортмундскую Боруссию

Дортмундская «Боруссия» достигла соглашения с тренером «Ниццы» Люсьеном Фавром. Со следующего сезона 59-летний специалист возглавит клуб из Германии.

Ранее Томас Тухель покинул пост главного тренера «Боруссии», под руководством которого в прошедшем сезоне клуб занял третье место в чемпионате Германии, пробившись в групповой этап Лиги чемпионов сезона-2017/18, и стал обладателем Кубка Германии.

Сообщается, что стороны достигли соглашения, но клубу из Дортмунда придется выкупить контракт тренера с действующим работодателем, который завершается в 2019 году. Компенсация может составить €5 млн.

Люсьен Фавр имеет богатый опыт работы в чемпионате Германии. С 2007 по 2009 он тренировал «Герту», с 2011 по 2015 – менхенгладбахскую «Боруссию». Швейцарский специалист трижды признавался лучшим тренером Бундеслиги.