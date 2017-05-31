Висенте Гомес покидает Динамо

Испанский тренер «Динамо» Висенте Гомес покидает Киев.
«У меня заканчивается контракт 31 мая, а нового предложения нет, поэтому мне ничего не остается, как уйти.
Если команда достигает своего лимита, то очень тяжело удержаться на вершине. Потеряли ли игроки мотивацию? Это лучше спросить у них.
Если «Шахтер» стал чемпионом, то это значит, что они лучше нас. В определенный момент «Динамо» не играло хорошо, а некоторые игроки имели другой ритм, но такое случается в футболе.
«Динамо» еще нужно много работать и, возможно, еще усиливаться. Если мы не добились того, что от нас ожидали, то нужно что-то менять», – сказал Гомес.
Гомес ранее был главным тренером команд U-19 и U-21.
Также покинет «Динамо» главный тренер команды U-21 Унаи Мельгоса.
Источник — #FootballHub
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