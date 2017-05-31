ОФИЦИАЛЬНО: Арсен Венгер остается в Арсенале еще на 2 года

Лондонский «Арсенал» и Арсен Венгер продлили трудовое соглашение. Контракт французского специалиста рассчитан еще на 2 года. Таким образом, Венгер останется в клубе до лета 2019 года.

«Я сделаю все возможное, чтобы клуб выигрывал больше трофеев. Это то, чего хочет тренерский штаб и все наши болельщики», – сказал французский тренер.

В сезоне 2016/17 «Арсенал» финишировал на 5 месте в АПЛ и впервые не пробился в а Лигу чемпионов за все время работы Венгера. Также «Арсенал» выиграл Кубок Англии, обыграв в финале «Челси».