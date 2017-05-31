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ОФИЦИАЛЬНО: Арсен Венгер остается в Арсенале еще на 2 года

Наставник «канониров» продолжит работу с командой до лета 2019 года

  • 31.05.2017 15:40
  • 523 просмотров
  • 4 комментария
Метки
ФК Арсенал. Арсен Венгер
© ФК Арсенал. Арсен Венгер

Лондонский «Арсенал» и Арсен Венгер продлили трудовое соглашение. Контракт французского специалиста рассчитан еще на 2 года. Таким образом, Венгер останется в клубе до лета 2019 года.

«Я сделаю все возможное, чтобы клуб выигрывал больше трофеев. Это то, чего хочет тренерский штаб и все наши болельщики», – сказал французский тренер.

В сезоне 2016/17 «Арсенал» финишировал на 5 месте в АПЛ и впервые не пробился в а Лигу чемпионов за все время работы Венгера. Также «Арсенал» выиграл Кубок Англии, обыграв в финале «Челси».

Источник — ФК Арсенал Лондон

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Комментарии
    Amil Aliev
      Amil Aliev, 31.05.2017 15:47
    0
    Ну да, он кубок взял!
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    Stas0809
      Stas0809, 31.05.2017 15:50
    -2
    Уважаемые фанаты Арсенала, как и я, а также ценители английского футбола, поздравляю - это ТРЫНДЕЦ
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    roman4ik09
      roman4ik09, 31.05.2017 15:54
    -2
    Просто сказочні долба..би
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    AndrosPatron
    online
      AndrosPatron, 31.05.2017 16:24
    0
    Им то лучше видно,изнутри
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