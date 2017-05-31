Хацкевич возглавит Динамо, Шовковский и Мороз войдут в тренерский штаб

Кроме Олега Лужного и Максима Шацких в тренерский штаб «Динамо» войдет тренер U-19 Юрий Мороз. Тренером вратарей станет Александр Шовковский, который в декабре 2016 года заявил о прекращении своей игровой карьеры.

По информации источника, главным тренером «Динамо» будет назначен Александр Хацкевич.

Напомним, 29 мая президент «бело-синих» Игорь Суркис провел встречу с возможными кандидатами на пост наставника «Динамо». Сообщалось, что официально состав тренерского штаба станет известен, скорее всего, завтра.