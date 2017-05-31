Хацкевич возглавит Динамо, Шовковский и Мороз войдут в тренерский штаб

Кроме Олега Лужного и Максима Шацких в тренерский штаб «Динамо» войдет тренер U-19 Юрий Мороз. Тренером вратарей станет Александр Шовковский, который в декабре 2016 года заявил о прекращении своей игровой карьеры.
По информации источника, главным тренером «Динамо» будет назначен Александр Хацкевич.
Напомним, 29 мая президент «бело-синих» Игорь Суркис провел встречу с возможными кандидатами на пост наставника «Динамо». Сообщалось, что официально состав тренерского штаба станет известен, скорее всего, завтра.
Источник — РБК-Украина
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Если это правда, то ... надеюсь "испанская тема" в Динамо будет закрыта. Уже одно это хорошо. Бред, который Ребров удумал сотворить в ДК - это тики-така возле своей штрафной площадки... Наконец-то это прекратится.
А то, что Хацкевич, а не Маркевич... Ну что ж... Посмотрим. Есть чуйка, что это ненадолго. Хотя... Уже точно ясно одно - у Суркисов деньги заканчиваются, и ничего серьезного не будет. Погружаемся на дно. Помните был такой принципиальный соперник у ДК - Спартак (москва). Сколько лет он был в жопе? Очень много. Теперь очередь за Динамо...
Реброву спасибо - за три года он провел аж два приличных матча: против Порту и Эвертона. Более - ничего. Пустота и безнадега...
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