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Хацкевич возглавит Динамо, Шовковский и Мороз войдут в тренерский штаб

Сергей Ребров покинет пост наставника «бело-синих»

  • 31.05.2017 15:23
  • 5054 просмотров
  • 48 комментария
Метки
ФК Динамо Киев. Александр Хацкевич
© ФК Динамо Киев. Александр Хацкевич

Кроме Олега Лужного и Максима Шацких в тренерский штаб «Динамо» войдет тренер U-19 Юрий Мороз. Тренером вратарей станет Александр Шовковский, который в декабре 2016 года заявил о прекращении своей игровой карьеры.

По информации источника, главным тренером «Динамо» будет назначен Александр Хацкевич.

Напомним, 29 мая президент «бело-синих» Игорь Суркис провел встречу с возможными кандидатами на пост наставника «Динамо». Сообщалось, что официально состав тренерского штаба станет известен, скорее всего, завтра.

Источник — РБК-Украина

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Как вы относитесь к возможному назначению Александра Хацкевича главным тренером «Динамо»?
  • 71.28% (67)
    1. Негативно. Смена Хацкевича на Реброва ничего не даст.
  • 20.21% (19)
    2. Нейтрально. Главным тренером нужно оставить Реброва. У него должен быть шанс исправить ситуацию.
  • 8.51% (8)
    3. Позитивно. Хацкевич может принести пользу «Динамо».
Проголосовали — 94 Результаты опроса
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Комментарии
    FranzFCMetallist
    online
      FranzFCMetallist, 31.05.2017 16:28
    0
    Бля, Суркис походу мазохист!
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    уух
    online
      уух, 31.05.2017 16:28
    +2
    как подсказывают на одной из параллельных веток, еще только остается назначить тренером Парамона ....
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    Crusaider
    online
      Crusaider, 31.05.2017 16:30
    0
    Мороз то не Санта Клаус?!
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    Crusaider
    online
      Crusaider, 31.05.2017 16:31
    0
    FranzFCMetallist, 31.05.2017 16:28
    Бля, Суркис походу мазохист!
    Сукіс - аферист.
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    mavast
    online
      mavast, 31.05.2017 16:31
    0
    Але Парамон завжди був при В.В.Л.! І був результат! ОТАК!!!
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    Алексей Алексеев
    online
      Алексей Алексеев, 31.05.2017 16:32
    0
    А Парамон живой еще? или на окупированной.
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    Олександр Вікторович
    online
      Олександр Вікторович, 31.05.2017 16:32
    0
    чого ви починаєте обсирати людину ще до того,як він почав працювати? невже в тому що гравці неможуть нормально грати проблема лише тренера? їх же не примушуть за копійки пахати
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    tylerss
    online
      tylerss, 31.05.2017 16:33
    0
    Надо во всём искать позитив.
    Если это правда, то ... надеюсь "испанская тема" в Динамо будет закрыта. Уже одно это хорошо. Бред, который Ребров удумал сотворить в ДК - это тики-така возле своей штрафной площадки... Наконец-то это прекратится.
    А то, что Хацкевич, а не Маркевич... Ну что ж... Посмотрим. Есть чуйка, что это ненадолго. Хотя... Уже точно ясно одно - у Суркисов деньги заканчиваются, и ничего серьезного не будет. Погружаемся на дно. Помните был такой принципиальный соперник у ДК - Спартак (москва). Сколько лет он был в жопе? Очень много. Теперь очередь за Динамо...
    Реброву спасибо - за три года он провел аж два приличных матча: против Порту и Эвертона. Более - ничего. Пустота и безнадега...
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