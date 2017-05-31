Кристоф ДЮГАРРИ: «Не могу включить Тотти в число легенд»

Бывший футболист сборной Франции Кристоф Дюгарри поделился мнением о карьере Тотти, а также выразил мнение, что Францеско не смог до конца раскрыться в римской команде.
«Я не могу включить Тотти в число легенд. Если бы он был настолько хорошим футболистом, то «Рома» не ограничилась бы одним-единственным чемпионством. Легенды побеждают намного чаще.
Безусловно, речь идет об отличном клубном игроке. Это очень романтичная история. Но, хотя он и забил много голов, я не могу поставить его среди лучших футболистов.
Тотти стал чемпионом мира, это правда. Но он не был основным действующим лицом той команды и сыграл не так много.
Он так и не реализовался полностью. Не знаю, связано ли это с тем, что он не хотел уходить из «Ромы» или же ему так и не поступило интересное предложение», – сказал Дюггари.
Источник — Football-italia
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