Кристоф ДЮГАРРИ: «Не могу включить Тотти в число легенд»

Надо во всём искать позитив. Если это правда, то ... надеюсь "испанская тема" в Динамо ...

чого ви починаєте обсирати людину ще до того,як він почав працювати? невже в тому що гравці немож...

А Парамон живой еще? или на окупированной.

Але Парамон завжди був при В.В.Л.! І був результат! ОТАК!!!

Сукіс - аферист.

Мороз то не Санта Клаус?!

как подсказывают на одной из параллельных веток, еще только остается назначить тренером Парамона ...

Бля, Суркис походу мазохист!