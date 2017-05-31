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Кристоф ДЮГАРРИ: «Не могу включить Тотти в число легенд»

Экс-игрок сборной Франции – о завершении карьеры Францеско Тотти

  • 31.05.2017 15:08
  • 984 просмотров
  • 5 комментария
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le10sport.com. Кристоф Дюгарри
© le10sport.com. Кристоф Дюгарри

Бывший футболист сборной Франции Кристоф Дюгарри поделился мнением о карьере Тотти, а также выразил мнение, что Францеско не смог до конца раскрыться в римской команде.

«Я не могу включить Тотти в число легенд. Если бы он был настолько хорошим футболистом, то «Рома» не ограничилась бы одним-единственным чемпионством. Легенды побеждают намного чаще.

Безусловно, речь идет об отличном клубном игроке. Это очень романтичная история. Но, хотя он и забил много голов, я не могу поставить его среди лучших футболистов.

Тотти стал чемпионом мира, это правда. Но он не был основным действующим лицом той команды и сыграл не так много.

Он так и не реализовался полностью. Не знаю, связано ли это с тем, что он не хотел уходить из «Ромы» или же ему так и не поступило интересное предложение», – сказал Дюггари.

Источник — Football-italia

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Комментарии
    david_blaine
    online
      david_blaine, 31.05.2017 15:32
    +2
    Балван
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    Алексей Аксютенко
      Алексей Аксютенко, 31.05.2017 15:39
    -3
    Солидарен с Дюгарри
    Ссылка
    vit-2
      vit-2, 31.05.2017 16:20
    +1
    Алексей Аксютенко, 31.05.2017 15:39
    Солидарен с Дюгарри
    Може воно і приблизно так по суті, але хіба доречними є коментарі француза (не італійця), який по-перше відношення до Риму і Італіі, а по-друге Крістоф і сам особливого сліду в світовому футболі не залишив.
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    david_blaine
    online
      david_blaine, 31.05.2017 16:21
    0
    Один в поле не воин! Павел Недвед играл за лацио, и?? что-то большего достиг? пока не перешел в Юве где и получил ЗМ и Титулы! Кто аткой Дюгари?! При великолепии Зидана-Тюрама -Дешама тд.тп он нулячий! Хоть и чемпион мира. а Тотти мужик!! за один клуб отыграть всю карьеру!
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    vit-2
      vit-2, 31.05.2017 16:21
    0
    * не має відношення...
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