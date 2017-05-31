Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Лужный может вернуться в Динамо

48-летний специалист может войти в тренерский штаб столичного клуба

  • 31.05.2017 14:52
  • 339 просмотров
  • 1 комментария
Метки
1927.kiev. Олег Лужный
© 1927.kiev. Олег Лужный

По информации источника, Лужный вернется в «Динамо», в том случае, если команду возглавит Александр Хацкевич. Ранее была информация, что также в штабе белорусского наставника будет работать Максим Шацких.

Лужный занимал должность ассистента главного тренера «Динамо» с 2006 по 2012 год, а в 2007 и 2010 был исполняющим обязанности главного тренера.

Недавно Игорь Суркис проводил встречу с Хацкевичем и Шовковским, а также с нынешним наставником «Динамо» Сергеем Ребровым.

Скорее всего, имя нового тренера «Динамо» будет названо завтра, 1-го июня. 

Источник — Динамомания

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.