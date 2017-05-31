Лужный может вернуться в Динамо

По информации источника, Лужный вернется в «Динамо», в том случае, если команду возглавит Александр Хацкевич. Ранее была информация, что также в штабе белорусского наставника будет работать Максим Шацких.

Лужный занимал должность ассистента главного тренера «Динамо» с 2006 по 2012 год, а в 2007 и 2010 был исполняющим обязанности главного тренера.

Недавно Игорь Суркис проводил встречу с Хацкевичем и Шовковским, а также с нынешним наставником «Динамо» Сергеем Ребровым.

Скорее всего, имя нового тренера «Динамо» будет названо завтра, 1-го июня.