Лужный может вернуться в Динамо

По информации источника, Лужный вернется в «Динамо», в том случае, если команду возглавит Александр Хацкевич. Ранее была информация, что также в штабе белорусского наставника будет работать Максим Шацких.
Лужный занимал должность ассистента главного тренера «Динамо» с 2006 по 2012 год, а в 2007 и 2010 был исполняющим обязанности главного тренера.
Недавно Игорь Суркис проводил встречу с Хацкевичем и Шовковским, а также с нынешним наставником «Динамо» Сергеем Ребровым.
Скорее всего, имя нового тренера «Динамо» будет названо завтра, 1-го июня.
Источник — Динамомания
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