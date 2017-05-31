BBC: Венгер подписал двухлетний контракт с Арсеналом

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер сегодня поставил подпись под новым соглашением с лондонским клубом. Об этом сообщает журналист BBC Дэвид Орнстейн.

«Арсен Венгер сегодня подписал новый полноценный 2-летний контракт. Он останется тренером «Арсенала» до 2019 года, 23 года в общем», – написал в своем Twitter Орнстейн.

Ранее сообщалось, что Венгер достиг договоренности с руководством клуба о продлении контракта.

В сезоне 2016/17 «Арсенал» финишировал на 5 месте в АПЛ и впервые не пробился в а Лигу чемпионов за все время работы французского специалиста. Также «Арсенал» выиграл Кубок Англии, обыграв в финале «Челси».