Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Де Росси продлил контракт с Ромой

33-летний полузащитник остается в Риме еще на 2 года

  • 31.05.2017 14:25
  • 128 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Рома
© ФК Рома

Итальянский полузащитник Даниэле Де Росси продлил контракт с «Ромой». Новое соглашение рассчитано на 2 года.

Напомним, Де Росси является воспитанником римского клуба. 33-летний футболист сыграл в составе «волков» 561 матч и забил 59 голов. В сезоне 2016/2017 Де Росси 40 раз выходил на поле в футболке родной команды и пять раз поражал ворота соперников.

Любопытно, что четыре из них припали на последние пять матчей. Благодаря этому «Рома» заняла второе место в Серии А и напрямую вышла в групповой этап Лиги чемпионов.

Источник — ФК Рома

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.