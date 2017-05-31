Итальянский полузащитник Даниэле Де Росси продлил контракт с «Ромой». Новое соглашение рассчитано на 2 года.

Напомним, Де Росси является воспитанником римского клуба. 33-летний футболист сыграл в составе «волков» 561 матч и забил 59 голов. В сезоне 2016/2017 Де Росси 40 раз выходил на поле в футболке родной команды и пять раз поражал ворота соперников.

Любопытно, что четыре из них припали на последние пять матчей. Благодаря этому «Рома» заняла второе место в Серии А и напрямую вышла в групповой этап Лиги чемпионов.