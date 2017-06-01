Конкурс от TM Parimatch и Sport.ua: почувствуй себя Андреем Шевченко!

11 июня в финском Тампере состоится отборочный матч чемпионата мира-2018, в котором встретятся сборные Финляндии и Украины. На сбор перед этой игрой главный тренер нашей команды Андрей Шевченко пригласил 23 игрока, еще 5 числятся в резерве. Перед Шевченко стоит непростая задача, кого именно поставить в основной состав против финнов.
Компания TM Parimatch — официальный партнер сборной Украины — и Sport.ua объявляют о старте конкурса и предлагают всем желающим почувствовать себя Андреем Шевченко, определив стартовый состав сборной!
Итак, перед тобой в списке — 28 игроков, призванных под знамена главной команды страны.
Что нужно сделать, чтобы выиграть приз — футбольный мяч с автографом Андрея Шевченко?
1. Выбери 11 футболистов.
2. Сделай репост в Facebook с хэштегом #конкурсparimatch
3. Сделай это до 11 июня до 15:00 по киевскому времени.
Из числа тех, кто угадает стартовый состав, мы определим победителя с помощью системы Random.org.
Источник — Sport.ua
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Так немає Коваленка бо його гра це тихій ужас....В Шахтарі біля бразильців ще щось плентається,а за Збірну він ще не провів жодного матчу який йому можна занести в актив....На Евро взагалі умудрився отримувати (в 2-х матчах оцінки 5.8 і 5.9) і в одному 6.4 (для порівняння люди виходячи на заміну хвилині так на 70-75 отримують 6.1-6.3)
Жалко парня.
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