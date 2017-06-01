Конкурс от TM Parimatch и Sport.ua: почувствуй себя Андреем Шевченко!

11 июня в финском Тампере состоится отборочный матч чемпионата мира-2018, в котором встретятся сборные Финляндии и Украины. На сбор перед этой игрой главный тренер нашей команды Андрей Шевченко пригласил 23 игрока, еще 5 числятся в резерве. Перед Шевченко стоит непростая задача, кого именно поставить в основной состав против финнов.

Компания TM Parimatch — официальный партнер сборной Украины — и Sport.ua объявляют о старте конкурса и предлагают всем желающим почувствовать себя Андреем Шевченко, определив стартовый состав сборной!

Итак, перед тобой в списке — 28 игроков, призванных под знамена главной команды страны.



Что нужно сделать, чтобы выиграть приз — футбольный мяч с автографом Андрея Шевченко?

1. Выбери 11 футболистов.

2. Сделай репост в Facebook с хэштегом #конкурсparimatch

3. Сделай это до 11 июня до 15:00 по киевскому времени.

Из числа тех, кто угадает стартовый состав, мы определим победителя с помощью системы Random.org.