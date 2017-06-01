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Конкурс от TM Parimatch и Sport.ua: почувствуй себя Андреем Шевченко!

Назови стартовый состав сборной Украины на матч против Финляндии и выиграй приз

  • 01.06.2017 12:24
  • 304 просмотров
  • 3 комментария
Метки
УНИАН. Андрей Шевченко
© УНИАН. Андрей Шевченко

11 июня в финском Тампере состоится отборочный матч чемпионата мира-2018, в котором встретятся сборные Финляндии и Украины. На сбор перед этой игрой главный тренер нашей команды Андрей Шевченко пригласил 23 игрока, еще 5 числятся в резерве. Перед Шевченко стоит непростая задача, кого именно поставить в основной состав против финнов.

Компания TM Parimatch — официальный партнер сборной Украины — и Sport.ua объявляют о старте конкурса и предлагают всем желающим почувствовать себя Андреем Шевченко, определив стартовый состав сборной!

Итак, перед тобой в списке — 28 игроков, призванных под знамена главной команды страны. 

Что нужно сделать, чтобы выиграть приз — футбольный мяч с автографом Андрея Шевченко?

1. Выбери 11 футболистов.

2. Сделай репост в Facebook с хэштегом #конкурсparimatch

3. Сделай это до 11 июня до 15:00 по киевскому времени.

Из числа тех, кто угадает стартовый состав, мы определим победителя с помощью системы Random.org.

Источник — Sport.ua

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Назовите 11 игроков сборной Украины, которые выйдут в стартовом составе в матче с Финляндией.
В опросах могут участвовать только зарегистрированные пользователи.
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Комментарии
    Patriot UA
    online
      Patriot UA, 01.06.2017 13:31
    0
    називаю футболіста. якого багато хто не включав би, а він буде в основі МАЛИНОВСЬКИЙ.
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    lilleHAMMER
    online
    lilleHAMMER, 01.06.2017 13:38
    0
    1.Пятов 2.Бутко 3.Ракицкий 4.Ордець 5.Матвієнко (Соболь провів всього 1 матч) 6.Степаненко 7.Сидорчук 8.Малиновський 9.Коноплянка( не бачу інших варіантів) 10.Ярмоленко 11.Селезньов(Кравець травма не Довбика ж випускати)
    Так немає Коваленка бо його гра це тихій ужас....В Шахтарі біля бразильців ще щось плентається,а за Збірну він ще не провів жодного матчу який йому можна занести в актив....На Евро взагалі умудрився отримувати (в 2-х матчах оцінки 5.8 і 5.9) і в одному 6.4 (для порівняння люди виходячи на заміну хвилині так на 70-75 отримують 6.1-6.3)
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    Aratt
    online
      Aratt, 01.06.2017 13:46
    0
    PatriotUA, 01.06.2017 13:31
    називаю футболіста. якого багато хто не включав би, а він буде в основі МАЛИНОВСЬКИЙ.
    Снова под вопросом. Вчера в матче плей-офф чемпионата Бельгии на 43 минуте Руслан заработал пенальти. Но в то же время получил серьезное повреждение, что во втором тайме даже не вышел на поле.
    Жалко парня.
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