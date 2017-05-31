Максим Шацких может войти в тренерский штаб Динамо

Бывший игрок «Динамо» Максим Шацких может войти в тренерский штаб первой команды. Это случится в случае назначения Александра Хацкевича на пост главного тренера киевлян.

Напомним, позавчера президент «Динамо» Игорь Суркис разговаривал с наставником команды Сергеем Ребровым, а также встречался с Хацкевичем и Шовковским. Сообщалось, что окончательный ответ на вопрос, кто будет тренировать «Динамо» в следующем сезоне, будет дан в ближайшее время.

На данный момент Максим Шацких работает ассистентом Юрия Мороза в «Динамо» U-19.