Максим Шацких может войти в тренерский штаб Динамо

Бывший игрок «Динамо» Максим Шацких может войти в тренерский штаб первой команды. Это случится в случае назначения Александра Хацкевича на пост главного тренера киевлян.
Напомним, позавчера президент «Динамо» Игорь Суркис разговаривал с наставником команды Сергеем Ребровым, а также встречался с Хацкевичем и Шовковским. Сообщалось, что окончательный ответ на вопрос, кто будет тренировать «Динамо» в следующем сезоне, будет дан в ближайшее время.
На данный момент Максим Шацких работает ассистентом Юрия Мороза в «Динамо» U-19.
Источник — Динамомания
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Смотрите на восток нашей страны?, курс??, или вы в очках от Андре Тана??.
Меня всегда удивляют умники не имеющие на руках денег и капитала, умничая рассуждая а почему бы не купить игроков или тренера или же допустим продать??
Извините вам продать??, кому??
Суркис возможно жлоб но он занимается Динамо больше 20 лет.
Берлускони милан продал китайцам с 10-го раза. И жалеет.
Скажите еще может плохой пример вы отдадите в чужие руки допустим ребенка??
Касательно по Максиму. Макс сильный парень, динамовское сердце не причем. Он может помочь дать подсрачник и ментально умеет найти подход.
Как вы можете рассуждать или же обсуждать человека не видя его в деле???
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