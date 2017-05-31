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Максим Шацких может войти в тренерский штаб Динамо

Это случится, если киевлян возглавит Александр Хацкевич

  • 31.05.2017 14:06
  • 901 просмотров
  • 2 комментария
Метки
Sport.ua. Максим Шацких
© Sport.ua. Максим Шацких

Бывший игрок «Динамо» Максим Шацких может войти в тренерский штаб первой команды. Это случится в случае назначения Александра Хацкевича на пост главного тренера киевлян.

Напомним, позавчера президент «Динамо» Игорь Суркис разговаривал с наставником команды Сергеем Ребровым, а также встречался с Хацкевичем и Шовковским. Сообщалось, что окончательный ответ на вопрос, кто будет тренировать «Динамо» в следующем сезоне, будет дан в ближайшее время.

На данный момент Максим Шацких работает ассистентом Юрия Мороза в «Динамо» U-19.

Источник — Динамомания

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Комментарии
    leejohn
    leejohn, 31.05.2017 14:31
    +3
    этот, мягко говоря, Суркис уже задолбал закапывать Динамо. Возьми нормального тренера, купи нормальных игроков, или продай клуб тому, кто это будет делать
    Ссылка
    Юрий Алпатов
      Юрий Алпатов, 31.05.2017 14:50
    +1
    leejohn, 31.05.2017 14:31
    этот, мягко говоря, Суркис уже задолбал закапывать Динамо. Возьми нормального тренера, купи нормальных игроков, или продай клуб тому, кто это будет делать
    Уважаемый автор поста добрый день, интересно ваше мнение вы ходите по магазинам, рынкам??, смотрите на цены??
    Смотрите на восток нашей страны?, курс??, или вы в очках от Андре Тана??.
    Меня всегда удивляют умники не имеющие на руках денег и капитала, умничая рассуждая а почему бы не купить игроков или тренера или же допустим продать??
    Извините вам продать??, кому??
    Суркис возможно жлоб но он занимается Динамо больше 20 лет.
    Берлускони милан продал китайцам с 10-го раза. И жалеет.
    Скажите еще может плохой пример вы отдадите в чужие руки допустим ребенка??
    Касательно по Максиму. Макс сильный парень, динамовское сердце не причем. Он может помочь дать подсрачник и ментально умеет найти подход.
    Как вы можете рассуждать или же обсуждать человека не видя его в деле???
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