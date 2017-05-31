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Максим БЕЛЫЙ: «Этот сезон – худший в карьере»

Защитник «Анжи» рассказал о том, почему не смог закрепиться в составе российского клуба

  • 31.05.2017 13:50
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ФК Хайдук. Максим Белый
© ФК Хайдук. Максим Белый

26-летний защитник «Анжи» хочет поскорее забыть минувший сезон.

«Для меня этот год стал худшим карьере. Я, по сути, целый год вообще не играл. За сезон провел неполных восемь матчей в составе «Хайдука», плюс травмы постоянно мешали. Поэтому хочется поскорее забыть этот сезон».

«Почему не дебютировал за «Анжи»? Даже не знаю. Я тоже был удивлен, не дали даже шанса. Но, опять же, мешали травмы. Вроде бы уже набирал форму, и на ровном месте ломался. Плюс команда боролась за выживание, каждое очко было на вес золота. Поэтому играли в основном одни и те же — те, кого знал тренер и кому он доверял», - сказал Белый.  

Источник — MatchDay

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