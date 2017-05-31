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Жуниньо может стать спортивным директором Лиона

Бразильский полузащитник близок к возвращению в клуб

  • 31.05.2017 13:20
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armsport.am. Жуниньо Пернамбукано
© armsport.am. Жуниньо Пернамбукано

Бывший полузащитник «Лиона» Жуниньо Пернамбукано может вернуться в клуб на административную должность.

По информации источника, 42-летний бразилец может занять пост спортивного директора.

Сообщается, что в ближайшее время «Лион» проведет с Жуниньо переговоры в Лондоне. Футболист выступал за «Лион» с 2001 по 2009 год. 

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