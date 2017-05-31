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Политыло покинет Окжетпес

Украинский полузащитник будет искать новую команду

  • 31.05.2017 13:02
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ФК Окжетпес
© ФК Окжетпес

Футбольный клуб «Окжетпес» и украинский полузащитник Сергей Политыло пришли к соглашению о досрочном расторжении трудового соглашения по обоюдному согласию.

Политыло пополнил «Окжетпес» в феврале 2017. За это время он провел за команду 14 матчей и отличился 4 результативными передачами.

Отметим, что недавно казахстанский клуб возглавил украинский специалист Виктор Пасулько. 

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