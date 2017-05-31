Политыло покинет Окжетпес

Что за чушь ты написал?

-----Ну не можешь что бы не обгадить Шахтер.Скажи,вот ты написал что для Зенита нужен высококласс...

Ага, пересрался с половиной команды. Именно при нем был самый скандальный матч сезона (с Уралом),...

Всех с победой Леси над Макаровой

У Игорька есть свой стиль управления клубом и это нужно принять как должное...

кстати судя по статам Хацкевича в СББ он ещё тот тренер

Шило на мыло. Вот какие заслуги у Хацкевича как тренера? Чем он лучше Реброва? У того хоть какие-...

Ипать-колотить, опять дынамовское сердце???Челу дали пинка из сборной Белоруссии, Калачев отказал...

млякогда в ДК появится тренер, ведь реально после Сёмина (первого его назначения) тренеров у ДК ...