Политыло покинет Окжетпес

Футбольный клуб «Окжетпес» и украинский полузащитник Сергей Политыло пришли к соглашению о досрочном расторжении трудового соглашения по обоюдному согласию.
Политыло пополнил «Окжетпес» в феврале 2017. За это время он провел за команду 14 матчей и отличился 4 результативными передачами.
Отметим, что недавно казахстанский клуб возглавил украинский специалист Виктор Пасулько.
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