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Александр ХАЦКЕВИЧ: «О назначении в Динамо говорить некорректно»

Белорус не подтвердил, что сменит Реброва на посту главного тренера «Динамо»

  • 31.05.2017 12:39
  • 1110 просмотров
  • 9 комментария
Метки
abff.by. Александр Хацкевич
© abff.by. Александр Хацкевич

Экс-тренер сборной Беларуси не подтвердил, что сменит Сергея Реброва на посту главного тренера «Динамо».

«Некорректно об этом говорить, у «Динамо» еще ведь один матча в сезоне. Так что без комментариев»,  —сказал Хацкевич.

Напомним, что у Реброва контракт с «Динамо» закончился 30 мая и решение об его продлении не принято. По словам Игоря Суркиса, с Ребровым идут переговоры.

Отметим, что недавно президент «Динамо» встречался с Александром Хацкевичем и Александром Шовковским.

Источник — Вести

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  • 32.38% (91)
    2. Уволить. На игру «Динамо» больно смотреть.
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Комментарии
    seregka1991
      seregka1991, 31.05.2017 12:56
    +2
    Ипать как страшный сон...
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    And_er_son
      And_er_son, 31.05.2017 13:05
    +2
    30 закончился контракт, а 31 тренирует - куда смотрит налоговая? или Ребров на общественных началах )))
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    lenares83
      lenares83, 31.05.2017 13:15
    0
    Хацкевич был умным футболистом, такой тренер как раз и нужно Динамо, он наведет порядок в команде
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    Виктор Костюк
    online
      Виктор Костюк, 31.05.2017 13:16
    0
    Издевательство над клубом, по методу сурка, скорее всего продолжится. Вот сколько именно при младшем было тренеров? Всех уже и не счесть. и не подошел НИКТО!!!
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    darvey77
    online
      darvey77, 31.05.2017 13:24
    0
    мля
    когда в ДК появится тренер, ведь реально после Сёмина (первого его назначения) тренеров у ДК не было, сплошь бывшие конспектёры. Реброва два года тянул итальянец и после того как он ушёл игры как таковой нет
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    Danilo_Tramp
    online
      Danilo_Tramp, 31.05.2017 13:24
    0
    Ипать-колотить, опять дынамовское сердце???
    Челу дали пинка из сборной Белоруссии, Калачев отказался играть. Что он и кого еще тренировал, кого в люди вывел???
    Да Блохин мегатренер на его фоне.
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    Pavlo
    online
      Pavlo, 31.05.2017 13:24
    0
    Шило на мыло. Вот какие заслуги у Хацкевича как тренера? Чем он лучше Реброва? У того хоть какие-никакие два чемпионства в кармане, да и в Европе первые два года неплохо выступали.
    Про Шовковского вообще молчу. Он щас на том же уровне где был Ребров 3 года назад.
    Я конечно понимаю, нужна свежая кровь и все такое, но зачем опять наступать на те же грабли. Ну пригласите вы уже кого-нибудь более-менее нормального из-за рубежа.
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    darvey77
    online
      darvey77, 31.05.2017 13:25
    +1
    кстати судя по статам Хацкевича в СББ он ещё тот тренер
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    Cortazar
      Cortazar, 31.05.2017 13:25
    0
    У Игорька есть свой стиль управления клубом и это нужно принять как должное...
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