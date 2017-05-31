Александр ХАЦКЕВИЧ: «О назначении в Динамо говорить некорректно»

Экс-тренер сборной Беларуси не подтвердил, что сменит Сергея Реброва на посту главного тренера «Динамо».
«Некорректно об этом говорить, у «Динамо» еще ведь один матча в сезоне. Так что без комментариев», —сказал Хацкевич.
Напомним, что у Реброва контракт с «Динамо» закончился 30 мая и решение об его продлении не принято. По словам Игоря Суркиса, с Ребровым идут переговоры.
Отметим, что недавно президент «Динамо» встречался с Александром Хацкевичем и Александром Шовковским.
Источник — Вести
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когда в ДК появится тренер, ведь реально после Сёмина (первого его назначения) тренеров у ДК не было, сплошь бывшие конспектёры. Реброва два года тянул итальянец и после того как он ушёл игры как таковой нет
Челу дали пинка из сборной Белоруссии, Калачев отказался играть. Что он и кого еще тренировал, кого в люди вывел???
Да Блохин мегатренер на его фоне.
Про Шовковского вообще молчу. Он щас на том же уровне где был Ребров 3 года назад.
Я конечно понимаю, нужна свежая кровь и все такое, но зачем опять наступать на те же грабли. Ну пригласите вы уже кого-нибудь более-менее нормального из-за рубежа.
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