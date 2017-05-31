Александр ХАЦКЕВИЧ: «О назначении в Динамо говорить некорректно»

Экс-тренер сборной Беларуси не подтвердил, что сменит Сергея Реброва на посту главного тренера «Динамо».

«Некорректно об этом говорить, у «Динамо» еще ведь один матча в сезоне. Так что без комментариев», —сказал Хацкевич.

Напомним, что у Реброва контракт с «Динамо» закончился 30 мая и решение об его продлении не принято. По словам Игоря Суркиса, с Ребровым идут переговоры.

Отметим, что недавно президент «Динамо» встречался с Александром Хацкевичем и Александром Шовковским.