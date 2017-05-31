Дмитрий ЛИТВИН: «Всегда хотел играть за сборную»

Защитник португальского «Фафе» Дмитрий Литвин поделился эмоциями от дебютного вызова в молодежную сборную Украины.

«Мне позвонил директор «Фафе» и сообщил, что меня вызывают в молодежную сборную. Я обрадовался, ведь всегда хотел играть за сборную Украины.

Новичком себя там чувствовать не буду, потому что практически всех ребят я знаю», - сказал Литвин.

Отметим, что в сезоне 2016/2017 Литвин был основным защитником команды и провел за «Фафе» 29 матчей, в которых забил 2 мяча. К молодому украинцу уже проявляет интерес «Бенфика»

Первый матч на Мемориале Лобановского команда Александра Головко проведет 6-го июня со сборной Черногории.