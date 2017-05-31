Горопевшек покинет Волынь

Контракт 24-летнего защитника с «крестоносцами» рассчитан до 31 мая 2017 года, и было принято обоюдное решение не продлевать соглашение. За 2 сезона, проведенных в «Волыни», Миха сыграл 29 матчей, 19 из которых в текущем сезоне и за этот период успел отметился одним голом.

«Мой контракт истекает в конце этого месяца. Я покидаю «Волынь». Буду играть в другой команде, еще не знаю точно в какой. Два сезона в Луцке для меня достаточно. Настало время для нового вызова!» - подытожил Горопевшек в разговоре с корреспондентом Sport.ua Александром Наголюком.