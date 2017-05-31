EWC-2017. 2 тур. Гриффин проигрывает, Артур Мьюзик выходит в плей-офф

Представители Украины «Гриффин» и «Артур Мьюзик» по-разному провели свои матчи второго тура основного этапа Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу.
Чемпион Украины столичный «Гриффин» в своей группе «D» неожиданно уступил турецкой команде «Сеферихисар» со счетом 4:5. Злым гением для украинской команды стал белорусский легионер турок Игорь Бриштель, который отметился хет-триком, а победный гол для своей команды забил за 7 секунд до конца основного времени матча! У «Гриффина» в этом противостоянии отличились Виталий Арановский, Юрий Щерица, Сергей Романовский и Максим Войток.
Тем не менее, «Гриффин» не утратил шансы пробиться в плей-офф, ведь из группы в матчи на вылет выходят две команды. В среду, 31 мая в 16:15 по киевскому времени «Гриффин» играет против болгарского «Спартака», и все что нужно ребятам Евгения Вареницы сегодня - одержать уверенную победу над командой из Варны.
Турнирная таблица группы "D"
|Команда
|1
|2
|3
|4
|И
|В
|ВО
|П
|М
|О
|1
|Сеферихисар
|5 - 4
|4 - 3
|-
|2
|2
|0
|0
|9-7
|6
|2
|Гриффин
|4 - 5
|
|-
|7 - 0
|2
|1
|0
|1
|11-5
|3
|3
|Спартак
|3 - 4
|-
|
|8 - 4
|2
|1
|0
|1
|11-8
|3
|4
|Вест Дева
|-
|0 - 7
|4 - 8
|
|2
|0
|0
|2
|4-15
|0
А вот вице-чемпионы Украины из клуба «Артур Мьюзик» уже досрочно вышли в плей-офф, ведь во втором туре группы «А» ребята Виталия Сидоренко переиграли эстонского чемпиона «Валичесар» со счетом 8:2. У наших забивали Олег Зборовский (четырежды!), Сандро Спакка, Егор Еремеев, Димас и Андерсон Лима.
В среду, в 21:15 «Артур Мьюзик» сыграет против шведской команды «Глеминг», и будет готовиться к решающим матчам Euro Winners Cup, куда попадут сильнейшие команды континента.
Турнирная таблица группы "А"
|№
|Команда
|1
|2
|3
|4
|И
|В
|ВО
|П
|М
|О
|1
|"Артур Мьюзик"
|
|2 - 1
|8 - 2
|-
|2
|2
|0
|0
|10-3
|6
|2
|"Сотао"
|1 - 2
|
|-
|11 - 1
|2
|1
|0
|1
|12-3
|3
|3
|"Валичесар"
|2 - 8
|-
|
|7 - 3
|2
|1
|0
|1
|9-11
|3
|4
|"Глеминг"
|-
|1 - 11
|3 - 7
|
|2
|0
|0
|2
|4-18
|0
Лев ГАЛУШКО
Источник — beachsoccer.kiev.ua
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