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EWC-2017. 2 тур. Гриффин проигрывает, Артур Мьюзик выходит в плей-офф

Во втором туре основного раунда Кубка европейских чемпионов представители Украины сыграли по разному

  • 31.05.2017 11:44
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EWC-2017. 2 тур. Гриффин проигрывает, Артур Мьюзик выходит в плей-офф
Представители Украины «Гриффин» и «Артур Мьюзик» по-разному провели свои матчи второго тура основного этапа Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу.
 
Чемпион Украины столичный «Гриффин» в своей группе «D» неожиданно уступил турецкой команде «Сеферихисар» со счетом 4:5. Злым гением для украинской команды стал белорусский легионер турок Игорь Бриштель, который отметился хет-триком, а победный гол для своей команды забил за 7 секунд до конца основного времени матча! У «Гриффина» в этом противостоянии отличились Виталий Арановский, Юрий Щерица, Сергей Романовский и Максим Войток.

 

Тем не менее, «Гриффин» не утратил шансы пробиться в плей-офф, ведь из группы в матчи на вылет выходят две команды. В среду, 31 мая в 16:15 по киевскому времени «Гриффин» играет против болгарского «Спартака», и все что нужно ребятам Евгения Вареницы сегодня - одержать уверенную победу над командой из Варны.

Турнирная таблица группы "D"

  Команда 1 2 3 4 И В ВО П М О
1 Сеферихисар 5 - 4 4 - 3 - 2 2 0 0 9-7 6
2 Гриффин 4 - 5 - 7 - 0 2 1 0 1 11-5 3
3 Спартак 3 - 4 - 8 - 4 2 1 0 1 11-8 3
4 Вест Дева - 0 - 7 4 - 8 2 0 0 2 4-15 0

 

А вот вице-чемпионы Украины из клуба «Артур Мьюзик» уже досрочно вышли в плей-офф, ведь во втором туре группы «А» ребята Виталия Сидоренко переиграли эстонского чемпиона «Валичесар» со счетом 8:2. У наших забивали Олег Зборовский (четырежды!), Сандро Спакка, Егор Еремеев, Димас и Андерсон Лима.
 
В среду, в 21:15 «Артур Мьюзик» сыграет против шведской команды «Глеминг», и будет готовиться к решающим матчам Euro Winners Cup, куда попадут сильнейшие команды континента.

Турнирная таблица группы "А"

Команда 1 2 3 4 И В ВО П М О
1 "Артур Мьюзик" 2 - 1 8 - 2 - 2 2 0 0 10-3 6
2 "Сотао" 1 - 2 - 11 - 1 2 1 0 1 12-3 3
3 "Валичесар" 2 - 8 - 7 - 3 2 1 0 1 9-11 3
4 "Глеминг" - 1 - 11 3 - 7 2 0 0 2 4-18 0

Лев ГАЛУШКО

Источник — beachsoccer.kiev.ua

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