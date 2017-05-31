Влад перейдет в Клуж

Румынский защитник Александру Влад согласовал контракт с клубом ЧФР «Клуж». По информации источника, 27-летний Влад, контракт которого с «Днепром» заканчивается в конце июня, подписал с румынским клубом трехлетний контракт.
В нынешнем сезоне Влад провел за «Днепр» 22 матча и сделал 5 голевых передач.
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