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Влад перейдет в Клуж

Защитник «Днепра» продолжит карьеру в Румынии

  • 31.05.2017 11:21
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football.ua. Александру Влад
© football.ua. Александру Влад

Румынский защитник Александру Влад согласовал контракт с клубом ЧФР «Клуж». По информации источника, 27-летний Влад, контракт которого с «Днепром» заканчивается в конце июня, подписал с румынским клубом трехлетний контракт.

В нынешнем сезоне Влад провел за «Днепр» 22 матча и сделал 5 голевых передач.  

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