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Александр БАБИЧ: Были сложности, но мы вышли с высоко поднятой головой

«Динамо» – «Черноморец» – 2:1. Послематчевая пресс-конференция главного тренера «моряков»

  • 31.05.2017 22:20
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Александр БАБИЧ: Были сложности, но мы вышли с высоко поднятой головой

Главный тренер «Черноморца» Александр Бабич:

— Закончился чемпионат, считаю, что хороший чемпионат. Чемпионат, в котором мы выросли, однозначно прибавили во всех компонентах, чемпионат, который можно записать в актив, невзирая на то, что мы заняли почетное 6-е место. Поэтому я могу только сказать слова благодарности руководству, президенту, болельщикам, команде. Непростой сезон, были сложности, но мы, считаю, мы вышли с высоко поднятой головой.

По игре. Чуть-чуть мы видоизменили свою тактику по сравнению с установкой на игру. Больше прессинговали, больше накрывали соперника на его половине поля. Это получалось. В принципе до пропущенного мяча (на 27-й минуте? не помню точно), до этого момента особых проблем у нас не возникало. Считаю, что замены киевлян сыграли свою роль. Вышли игроки, которые решили полтора момента. Но, тем не менее, считаю, что ребята достойны тех аплодисментов, которые звучали в адрес нашей команды после завершения игры.

Источник — ФК Черноморец

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