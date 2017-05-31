Александр БАБИЧ: Были сложности, но мы вышли с высоко поднятой головой

Главный тренер «Черноморца» Александр Бабич:
— Закончился чемпионат, считаю, что хороший чемпионат. Чемпионат, в котором мы выросли, однозначно прибавили во всех компонентах, чемпионат, который можно записать в актив, невзирая на то, что мы заняли почетное 6-е место. Поэтому я могу только сказать слова благодарности руководству, президенту, болельщикам, команде. Непростой сезон, были сложности, но мы, считаю, мы вышли с высоко поднятой головой.
По игре. Чуть-чуть мы видоизменили свою тактику по сравнению с установкой на игру. Больше прессинговали, больше накрывали соперника на его половине поля. Это получалось. В принципе до пропущенного мяча (на 27-й минуте? не помню точно), до этого момента особых проблем у нас не возникало. Считаю, что замены киевлян сыграли свою роль. Вышли игроки, которые решили полтора момента. Но, тем не менее, считаю, что ребята достойны тех аплодисментов, которые звучали в адрес нашей команды после завершения игры.
Источник — ФК Черноморец
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.