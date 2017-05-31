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32-й тур
Динамо Киев
2:1
Черноморец
31.05.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Сергей РЕБРОВ: «Я благодарен команде, президенту, болельщикам»

«Динамо» – «Черноморец» – 2:1. Послематчевая пресс-конференция главного тренера киевлян

  • 31.05.2017 21:42
  • 2776 просмотров
  • 5 комментария
Метки
FC Dynamo
© FC Dynamo

Главный тренер «Динамо» Сергей Ребров:

- Думаю, эта игра была очень важна для «Черноморца». Я благодарен нашим ребятам за то, что они настроились должным образом и отдали на поле все силы. Конечно, последняя игра сезона важна для психологического состояния самих игроков, которым нужно подготовиться к следующему сезону. Только что я сказал в раздевалке, что сейчас им нужно к нему хорошо подготовиться, потому что с нас будут требовать еще больше.
 
- На ваш взгляд, «Черноморец» был достоин играть в еврокубках в следующем сезоне?
- Мне сложно судить, поскольку я не видел много игр «Черноморца». Вижу, что в этом сезоне у одесситов организованная команда, которая знает, за счет чего она добивается результата. У них есть ряд хороших исполнителей, за счет которых они используют пространство, быстрых игроков. В тех матчах, которые они выиграли, «моряки» хорошо оборонялись, а быстрые игроки за счет скорости создавали голевые моменты.
 
- Вы уже определились со своим будущим?
- Конечно, мы определились с Игорем Михайловичем еще после нашего разговора. Сейчас, конечно, нужно сказать всем об этом. Я не буду пересказывать весь разговор. Мы пожали друг другу руки и решили дальше не продолжать наше сотрудничество. Только что я поблагодарил команду в раздевалке. Конечно, я благодарен президенту, который дал мне этот шанс работать в великом клубе. Я благодарен всем болельщикам, которые поддерживали в любую минуту и меня, и команду. Как во время побед, так и во время горести они приходили на стадион – я им за это благодарен. И благодарен всей команде, которая работала со мной. Я пожелал всем удачи. Следующий сезон будет еще сложнее, и ребятам самим нужно к нему готовиться. Теперь уже как болельщик я буду, как и все, поддерживать эту команду.
 
- Хватит ли вам багажа, опыта работы главным тренером киевского «Дианмо» для работы в зарубежном клубе?
- Сложно сказать сейчас. Когда я зимой был в Лондоне, ко мне подходили представители разных клубов, интересовались. Но я был связан контрактом с «Динамо» и не вел ни с кем никаких переговоров. Сейчас я хочу немного времени посвятить своей семье. При этом я уже договорился с несколькими клубами о том, чтобы съездить с ними на сборы, посмотреть тренировочный процесс. Что будет дальше – посмотрим. Сейчас я хочу немного отдохнуть от всего этого ажиотажа, который меня окружал последние недели две. 

Источник — ФК Динамо Киев

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