Владимир ШАРАН: Это был самый сложный сезон в моей тренерской карьере

Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран:

– Очень благодарен за поздравления! Если коротко, то это был самый сложный сезон в моей тренерской карьере. После шестого места в прошлом чемпионате и участия в еврокубках в связи с ситуацией в «Днепре», в нынешнем хотелось доказать, что мы способны по спортивному принципу завоевать путевку в Лигу Европы. А подтверждать и доказывать всегда сложнее, ведь к «Александрии» стали относиться совсем по-другому. Если сначала нас немного недооценивали, как только мы вышли в Премьер-лигу, то с этого сезона отношение соперников изменилось. Мы почувствовали по поединкам с «Шахтером», «Динамо», да и с другими командами такого же уровня, как наша. И когда они побеждали нас, то радовались так, как мы это делали раньше, когда брали верх над ними. Так что благодарен ребятам, что они выдержали, несмотря на те кадровые проблемы, которые у нас были на протяжении года, особенно в весенней его части, когда все началось с Микицея. А ведь на сборах все было нормально, девять матчей чемпионата мы не уступали, крупно одолели «Волынь», после чего пошла неудачная игра и все эти кадровые неурядицы. И лишь сейчас, в последних двух-трех турах, мы выступали в оптимальном составе. Хотя ребята еще не набрали необходимых кондиций. Поэтому для нас эта победа очень важна. А пятое место я считаю победой, поскольку Александрия – совсем небольшой городок. И хочется, чтобы болельщики поддерживали нас так, как сегодня, каждый раз. Мы в свою очередь будем стараться делать все профессионально, с максимальной самоотдачей, радовать наших поклонников и в дальнейшем.

– Что можете сказать по сегодняшнему матчу?

– Мы приблизительно знали, какой состав будет у «Шахтера». И мое основное задание на утреннем занятии было настроить подопечных только на победу. У нас есть ребята, которые могут дать себе слабинку, если увидят, что у соперника нет того или иного футболиста. Впрочем, на установке все услышали меня и проявили себя. Хотя в начале поединка у нас игра немного не получалась. В перерыве внесли коррективы и во втором тайме могли забить второй мяч. У «горняков», считаю, было меньше моментов. Возможно, я ошибаюсь, но мне так кажется. И действительно, наша команда играла на победу. Но в концовке ребята увидели мою реакцию, что я их не подгонял и хотел сберечь счет, поскольку это историческая ничья для «Александрии», невзирая на то, в каком составе вышли дончане. Поэтому я доволен результатом, организацией действий прежде всего в обороне. Ну а в атаке, как видите, у нас опять возникли проблемы. Если раньше у нас был один голевой шанс и мы выжимали максимум, то сейчас, к сожалению, было две-три возможности, но мы опять не можем забить. В целом равная игра, закономерный результат, хотя по владению мячом у «Шахтера», безусловно, было преимущество.

– Какие изменения ожидаются в межсезонье?

– Кто покинет команду, мне пока сложно сказать. Сегодня буду встречаться с каждым футболистом и разговаривать. Могу сказать, что Бацула, Щедрый и Ситало пополнят ряды нашего клуба. На мой взгляд, это усиление. Надеюсь, что пополнение еще будет. Чтобы оно было, нам, конечно, предстоит с кем-то расставаться. Но это жизнь, это футбол и от этого никуда не деться.

– В прошлом году по ряду причин было сложно преодолеть первый этап Лиги Европы. Как сделать так, чтобы не наступить на те же грабли?

– Я, наоборот, доволен тому, что сейчас у нас будет небольшой перерыв между сезонами. Хотел собирать ребят 15 числа, однако перед матчем сказал: если будет хорошее настроение и мы не проиграем «Шахтеру», то будет еще дополнительных два дня отпуска. Так что собираемся 17 июня. В прошлом же году был большой перерыв и приоритетом мы все равно считали чемпионат. В этом, возможно, была моя вина. Теперь, безусловно, будем стараться достойно выступить в Лиге Европы.