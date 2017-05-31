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32-й тур
Александрия
1:1
Шахтер Д
31.05.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Паулу ФОНСЕКА: «Публика заслуживала более красивого футбола»

«Александрия» – «Шахтер» – 1:1. Послематчевая пресс-конференция главного тренера «горняков»

  • 31.05.2017 22:45
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Метки
shakhtar.com, Паулу Фонсека
© shakhtar.com, Паулу Фонсека

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека:

– Прежде чем поговорим об игре, хотел бы поздравить «Александрию» с тем, что ребята добились своей цели. Также поздравляю болельщиков: сегодня здесь снова царила фантастическая атмосфера. Для нас всегда очень важно, чтобы на стадионах было как можно больше людей, поддерживающих команды. Так должно быть абсолютно на всех аренах. Матч прошел без большого количества голевых моментов. Считаю, «Шахтер» доминировал. «Александрия» пыталась проводить контратаки, но мы достаточно неплохо контролировали эти эпизоды. Повторюсь, было немного шансов для взятия ворот: в обороне игроки действовали лучше, чем в атаке. В целом неплохой поединок, в котором, тем не менее, не было ничего особенного. Думаю, публика заслуживала более красивого футбола.
 
– «Шахтер» стартует в групповом этапе Лиги чемпионов и не станет форсировать события. Есть ли тренировочная программа подготовки к главному евротурниру?
– Сейчас у нас будет возможность несколько дней отдохнуть. Это был сложнейший, изматывающий сезон. Ребята очень много работали, чтобы добиться трофеев, они заслуживают отдыха. А все детали сборов скоро будут известны: вы сможете ознакомиться с ними на официальном сайте клуба. Единственное, что могу сказать сейчас, – мы начнем готовиться к новому сезону 15 июня.
 
– Будет ли ваша команда усиливаться?
– Эта информация также станет доступна. Понятно, что один-два футболиста могут покинуть «Шахтер», столькими же состав может пополниться. Думаю, всем уже известно, что Давид Хочолава будет выступать в нашей команде. Об остальнoм вы узнаете позже.

Источник — ФК Шахтер

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