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Роман САНЖАР: «Идем вперед благодаря самоотдаче ребят»

«Заря» – «Олимпик» – 2:0. Послематчевая пресс-конференция главного тренера дончан

  • 01.06.2017 07:29
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Роман САНЖАР: «Идем вперед благодаря самоотдаче ребят»

Главный тренер «Олимпика» Роман Санжар:

- Мы хотели дать сегодня возможность сыграть нашей молодежи, дать ребятам почувствовать, что такое Премьер-лига, но, к сожалению, не получилось, матч выдался тяжелым. Однако ребята все равно молодцы – не рассыпались, потратили много сил. Мы проиграли, были определенные ошибки, которые мы обязательно разберем и постараемся все то, что было плохого в этом сезоне не перенести в следующий сезон.
 
- Роман Николаевич, «Олимпик» несмотря на все сложности, показывает достаточно хорошую игру. Это хорошая сбалансированная команда, которая не зря находится на четвертом месте. Как удается держать такой настрой?
- Спасибо! Когда у команды есть цель, есть задача, то те трудности, которые встречаются на пути, мы не замечаем, потому что есть цель, которую нужно достичь. Идем вперед благодаря самоотдаче ребят, их желанию, а также благодаря лидерам, таким как, к примеру, Кирилл Петров, которые помогают нашей команде. А после того как мы одержали ряд побед, ребята почувствовали уверенность. Победы укрепляют коллектив и всегда присутствует положительная атмосфера. Имеют значение и индивидуальные качества футболистов, и командная работа, поэтому вот такие результаты.
 
- Вам предстоит Лига Европы. Как команда будет готовится к играм в украинском чемпионате и ЛЕ?
- Есть видение этих планов. После сегодняшней игры мы возвращаемся в Киев, там у меня будет встреча с президентом, от его решений многое зависит. Мы с ним согласуем дальнейшие планы, после этого будем более конкретно действовать. 

Источник — ФК Заря

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