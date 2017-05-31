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Мирча ЛУЧЕСКУ: «Возглавить Зенит было большой ошибкой»

Румынский специалист расстроен тем фактом, что согласился работать в России

  • 31.05.2017 11:05
  • 2626 просмотров
  • 6 комментария
Метки
ФК Зенит. Мирча Луческу
© ФК Зенит. Мирча Луческу
Экс-тренер «Шахтера» Мирча Луческу, уволенный по завершении сезона из «Зенита», поделился своими мыслями о работе с питерским клубом.
 
«Мое решение возглавить «Зенит» было большой ошибкой», — говорит Луческу.
 
При этом источник подчеркивает, что 71-летний специалист намерен добиваться от «Зенита» компенсации за досрочное расторжение 2-летнего контракта. Луческу хочет получить от питерского клуба порядка 2 миллионов евро.
 
Напомним, «Зенит» Луческу возглавил в мае минувшего года, после того, как ушел из «Шахтера», с которым работал на протяжении 12 лет — с 2004 по 2016-й.
 
В России Луческу смог финишировать лишь на 3-м месте в чемпионате, не пробившись с командой в Лигу чемпионов.
 

Источник — Шахта

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Комментарии
    bsdmk
      bsdmk, 31.05.2017 11:11
    +3
    Клоун!
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    vados2309
      vados2309, 31.05.2017 11:17
    +3
    Цыган ты опять ноишь)))
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    Тоні Монтана
      Тоні Монтана, 31.05.2017 11:20
    +5
    Розвів на бабло
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    And_er_son
      And_er_son, 31.05.2017 11:33
    +5
    Не ошибка, каждый доллар выведенный оттуда идет во благо))
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    Юрий Алпатов
    Юрий Алпатов, 31.05.2017 11:37
    +3
    Смешной циганенок. Жалко что тебе 71, так бы долго веселил.
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    Николай Хомяков
      Николай Хомяков, 31.05.2017 11:40
    +2
    Он думал,что будет работать,как в европейской Украине, а оказалось, там дремучая Азия, да, и хозяин " Газпром" сильно с тренерами не носится,сами с понтами.
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