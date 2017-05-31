Мирча ЛУЧЕСКУ: «Возглавить Зенит было большой ошибкой»

Экс-тренер «Шахтера» Мирча Луческу, уволенный по завершении сезона из «Зенита», поделился своими мыслями о работе с питерским клубом.
«Мое решение возглавить «Зенит» было большой ошибкой», — говорит Луческу.
При этом источник подчеркивает, что 71-летний специалист намерен добиваться от «Зенита» компенсации за досрочное расторжение 2-летнего контракта. Луческу хочет получить от питерского клуба порядка 2 миллионов евро.
Напомним, «Зенит» Луческу возглавил в мае минувшего года, после того, как ушел из «Шахтера», с которым работал на протяжении 12 лет — с 2004 по 2016-й.
В России Луческу смог финишировать лишь на 3-м месте в чемпионате, не пробившись с командой в Лигу чемпионов.
Источник — Шахта
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