Мирча ЛУЧЕСКУ: «Возглавить Зенит было большой ошибкой»

«Мое решение возглавить «Зенит» было большой ошибкой», — говорит Луческу.

При этом источник подчеркивает, что 71-летний специалист намерен добиваться от «Зенита» компенсации за досрочное расторжение 2-летнего контракта. Луческу хочет получить от питерского клуба порядка 2 миллионов евро.

Напомним, «Зенит» Луческу возглавил в мае минувшего года, после того, как ушел из «Шахтера», с которым работал на протяжении 12 лет — с 2004 по 2016-й.

В России Луческу смог финишировать лишь на 3-м месте в чемпионате, не пробившись с командой в Лигу чемпионов.