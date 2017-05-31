Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню
32-й тур
Заря
2:0
Олимпик Д
31.05.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Юрий ВЕРНИДУБ: «Понимаю, что следующий сезон будет в три раза тяжелее»

«Заря» – «Олимпик» – 2:0. Послематчевая пресс-конференция главного тренера луганчан

  • 01.06.2017 07:19
  • 126 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Юрий ВЕРНИДУБ: «Понимаю, что следующий сезон будет в три раза тяжелее»

Главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб:

- Хорошо, что закончили на хорошей ноте. Поздравляю всех с бронзой. За то отношение, за ту игру, которую они показывали на протяжении сезона. Были у нас и хорошие, и тяжёлые отрезки. Лично для меня этот чемпионат – один из самых тяжёлых в моей карьере. Я рад, что мы с достоинством вышли из этой тяжёлой ситуации, заняли третье место и завоевали бронзовые медали. 
Понимаю, что следующий сезон будет в три раза тяжелее. Нужно держать уровень. 
 
Нужно думать, что будет дальше. Будет встреча с президентом, будем разговаривать. Очень сложная ситуация в стране. Есть и у нас проблемы. Мы пытаемся их решать, выходя с достоинством, что и сделали в этом году. 
 
- Вопрос по поводу трансфера Денниса Бонавентуре. Он не поторопился?
- Нам деваться некуда. У нас такое положение, что появился спрос на футболистов. «Брюгге» - достаточно серьёзный клуб. Нам же приходится жить так. Продали – будем двигаться дальше. Уверен, что удастся найти новых игроков. 
 
- В новом сезоне «Зарю» будет тренировать Юрий Вернидуб?
- У меня ещё год контракта. Нужно взвесить все за и против. Повторюсь: следующий сезон будет в два раза тяжелее. Я искренне благодарен «Заре», что именно в этом клубе я стал главным тренером команды Премьер-лиге. Именно здесь я добился результатов, которые есть. Пусть они пока и невелики. 
 
В нашем клубе есть на данный момент потери. Арендованные, у которых заканчивается аренда, а это четыре человека, и они возвращаются в «Шахтёр». Заканчиваются контракты и не продлены они с Джабой Липартией и Игорем Чайковским. Перешёл в «Брюгге» Деннис Бонавентуре. Есть спрос на Рафаэля Форстера. Получается восемь человек. И почти все они – игроки основного состава. 
 
Но мы подписали контракт с Кабаевым. Надеюсь, что решится всё с Коркишко. Подписали двух бразильцев – Леонидаса и Силаса. Но нужно время на их прогресс. 
 
- Вы добыли право играть в Лиге Европы, нам же кажется, что мы заслужили право, как журналисты, работать на этих играх в Запорожье…
- Поддерживаю вас полностью. Но реалии есть реалии. Вы знаете проблемы «Славутич Арены». Конечно было бы лучше играть здесь. Это экономия и материальная, те же перелёты, и физическая. Ведь, если в среду ты летишь во Львов, а в четверг играешь, поздно ночью возвращаешься, а в воскресенье снова игра. Идеальный вариант – Запорожье. 
 
- Была информация по аренде Руслана Ротаня…
- Информация есть. Слухи и разговоры ходят. Но не хочу говорить преждевременно. Я привык говорить о свершившихся трансферах. Закончил карьеру Григорий Ярмаш. Спасибо руководству, что оставляют в команде таких людей. Ведь я с этим человеком проработал столько лет. Он был хорошим футболистом и, надеюсь, добьётся новых вершин, работая тренером. 

Источник — ФК Заря

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.