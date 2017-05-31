Юрий ВЕРНИДУБ: «Понимаю, что следующий сезон будет в три раза тяжелее»

Главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб:

- Хорошо, что закончили на хорошей ноте. Поздравляю всех с бронзой. За то отношение, за ту игру, которую они показывали на протяжении сезона. Были у нас и хорошие, и тяжёлые отрезки. Лично для меня этот чемпионат – один из самых тяжёлых в моей карьере. Я рад, что мы с достоинством вышли из этой тяжёлой ситуации, заняли третье место и завоевали бронзовые медали.

Понимаю, что следующий сезон будет в три раза тяжелее. Нужно держать уровень.

Нужно думать, что будет дальше. Будет встреча с президентом, будем разговаривать. Очень сложная ситуация в стране. Есть и у нас проблемы. Мы пытаемся их решать, выходя с достоинством, что и сделали в этом году.

- Вопрос по поводу трансфера Денниса Бонавентуре. Он не поторопился?

- Нам деваться некуда. У нас такое положение, что появился спрос на футболистов. «Брюгге» - достаточно серьёзный клуб. Нам же приходится жить так. Продали – будем двигаться дальше. Уверен, что удастся найти новых игроков.

- В новом сезоне «Зарю» будет тренировать Юрий Вернидуб?

- У меня ещё год контракта. Нужно взвесить все за и против. Повторюсь: следующий сезон будет в два раза тяжелее. Я искренне благодарен «Заре», что именно в этом клубе я стал главным тренером команды Премьер-лиге. Именно здесь я добился результатов, которые есть. Пусть они пока и невелики.

В нашем клубе есть на данный момент потери. Арендованные, у которых заканчивается аренда, а это четыре человека, и они возвращаются в «Шахтёр». Заканчиваются контракты и не продлены они с Джабой Липартией и Игорем Чайковским. Перешёл в «Брюгге» Деннис Бонавентуре. Есть спрос на Рафаэля Форстера. Получается восемь человек. И почти все они – игроки основного состава.

Но мы подписали контракт с Кабаевым. Надеюсь, что решится всё с Коркишко. Подписали двух бразильцев – Леонидаса и Силаса. Но нужно время на их прогресс.

- Вы добыли право играть в Лиге Европы, нам же кажется, что мы заслужили право, как журналисты, работать на этих играх в Запорожье…

- Поддерживаю вас полностью. Но реалии есть реалии. Вы знаете проблемы «Славутич Арены». Конечно было бы лучше играть здесь. Это экономия и материальная, те же перелёты, и физическая. Ведь, если в среду ты летишь во Львов, а в четверг играешь, поздно ночью возвращаешься, а в воскресенье снова игра. Идеальный вариант – Запорожье.

- Была информация по аренде Руслана Ротаня…

- Информация есть. Слухи и разговоры ходят. Но не хочу говорить преждевременно. Я привык говорить о свершившихся трансферах. Закончил карьеру Григорий Ярмаш. Спасибо руководству, что оставляют в команде таких людей. Ведь я с этим человеком проработал столько лет. Он был хорошим футболистом и, надеюсь, добьётся новых вершин, работая тренером.