Леонид КУЧУК: «Вы слыхали, скоро бани все зароют?»

Главный тренер «Стали» Леонид Кучук:

- Леонид Станиславович, ваши впечатления об игре?

- А вы задайте вопросы, а то у меня впечатлений после игры обычно много и я не знаю о каких рассказать.

- Какое будущее у вас в команде и у команды?

- Вопрос, конечно, интересный. Это вопрос не ко мне и не к футболистам.

- Слухи отправляют вас на работу в Россию?

- Вы знаете, был такой певец, поэт и актер Владимир Высоцкий, так вот у него были строчки: «Слышал, под землею город строят? Говорят на случай ядерной войны. Вы слыхали, скоро бани все зароют? Навсегда, и эти сведенья верны…» (смеется). Всему свое время. Спасибо команде за этот сезон. Спасибо стадиону за этот сезон, я бы его для нас назвал счастливым, у нас тут была удача, кроме одного матча. Ну и сегодня тоже при лучшем стечении обстоятельств могли выиграть. Но сложилось так, как сложилось.