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32-й тур
Сталь Каменское
0:0
Ворскла
31.05.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Леонид КУЧУК: «Вы слыхали, скоро бани все зароют?»

«Сталь» – «Ворскла» – 0:0. Послематчевая пресс-конференция главного тренера «сталеваров»

  • 31.05.2017 22:26
  • 324 просмотров
  • 1 комментария
Метки
pfcstal.com, Леонид Кучук
© pfcstal.com, Леонид Кучук

Главный тренер «Стали» Леонид Кучук:

- Леонид Станиславович, ваши впечатления об игре?
- А вы задайте вопросы,  а то у меня впечатлений после игры обычно много и я не знаю о каких рассказать.
 
- Какое будущее у вас в команде и у команды?
- Вопрос, конечно, интересный. Это вопрос не ко мне и не к футболистам.
 
- Слухи отправляют вас на работу в Россию?
- Вы знаете, был такой певец, поэт и актер Владимир Высоцкий, так вот  у него были строчки: «Слышал, под землею город строят? Говорят на случай ядерной войны. Вы слыхали, скоро бани все зароют? Навсегда, и эти сведенья верны…» (смеется). Всему свое время. Спасибо команде за этот сезон. Спасибо стадиону за этот сезон, я бы его для нас назвал счастливым, у нас тут была удача, кроме одного матча. Ну и сегодня тоже при лучшем стечении обстоятельств могли выиграть. Но сложилось так, как сложилось.

Источник — ФК Сталь Каменское

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Комментарии
    vasyan86
    online
      vasyan86, 31.05.2017 22:30
    0
    Закроют - ходят слухи тут и там. А зарывать-то зачем? Для верности?
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