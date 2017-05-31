Леонид КУЧУК: «Вы слыхали, скоро бани все зароют?»

Главный тренер «Стали» Леонид Кучук:
- Леонид Станиславович, ваши впечатления об игре?
- А вы задайте вопросы, а то у меня впечатлений после игры обычно много и я не знаю о каких рассказать.
- А вы задайте вопросы, а то у меня впечатлений после игры обычно много и я не знаю о каких рассказать.
- Какое будущее у вас в команде и у команды?
- Вопрос, конечно, интересный. Это вопрос не ко мне и не к футболистам.
- Вопрос, конечно, интересный. Это вопрос не ко мне и не к футболистам.
- Слухи отправляют вас на работу в Россию?
- Вы знаете, был такой певец, поэт и актер Владимир Высоцкий, так вот у него были строчки: «Слышал, под землею город строят? Говорят на случай ядерной войны. Вы слыхали, скоро бани все зароют? Навсегда, и эти сведенья верны…» (смеется). Всему свое время. Спасибо команде за этот сезон. Спасибо стадиону за этот сезон, я бы его для нас назвал счастливым, у нас тут была удача, кроме одного матча. Ну и сегодня тоже при лучшем стечении обстоятельств могли выиграть. Но сложилось так, как сложилось.
- Вы знаете, был такой певец, поэт и актер Владимир Высоцкий, так вот у него были строчки: «Слышал, под землею город строят? Говорят на случай ядерной войны. Вы слыхали, скоро бани все зароют? Навсегда, и эти сведенья верны…» (смеется). Всему свое время. Спасибо команде за этот сезон. Спасибо стадиону за этот сезон, я бы его для нас назвал счастливым, у нас тут была удача, кроме одного матча. Ну и сегодня тоже при лучшем стечении обстоятельств могли выиграть. Но сложилось так, как сложилось.
Источник — ФК Сталь Каменское
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