Владимир ДИКИЙ: «Мы выставили всю волынскую молодежь»

Тренер «Волыни» Владимир Дикий:

— Вы видели, какой был состав. Мы выставили всю волынскую молодежь, чтобы дать шанс проявить себя, почувствовать, что такое Премьер-лига. Мы смотрим в будущее: с кем работать дальше, а с кем расставаться. Молодые ребята сегодня старались. Я просил их играть смело, показать лучшие качества, не бояться идти в обыгрыш, подключаться. Говорил, что результат не интересует, а главное, чтобы показали, на что способны. В частности, они это делали, хотя много было ошибок. Робко они шли вперед. То ли авторитет «Днепра» их задавил, не знаю... Хотя моменты были. Нужно было забить на первой минуте, и игра могла пойти в другом русле. Не уверен, что мы бы сегодня победили, но, думаю, что первый тайм понравился зрителям. Были моменты у наших ворот и у ворот «Днепра». Так случилось, что матч закончился преждевременно. Больших претензий к игрокам нет. Просто, почему они не хотят себя проявить, почему не выполняют установку тренера? То ли это связано с молодостью, то ли нехватка мастерства. Думаю, игра понравилась болельщикам.

— Что ждем вашу команду?

— Нам сказали, что все объявят после приезда домой. Может, инвесторы и руководство уже что-то знают, но нам должны все сообщить по приезду.