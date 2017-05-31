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Владимир ДИКИЙ: «Мы выставили всю волынскую молодежь»

«Днепр» – «Волынь» – 1:0. Послематчевая пресс-конференция тренера лучан

  • 31.05.2017 20:15
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Метки
fcdnipro.ua, Владимир Дикий
© fcdnipro.ua, Владимир Дикий

Тренер «Волыни» Владимир Дикий:

— Вы видели, какой был состав. Мы выставили всю волынскую молодежь, чтобы дать шанс проявить себя, почувствовать, что такое Премьер-лига. Мы смотрим в будущее: с кем работать дальше, а с кем расставаться. Молодые ребята сегодня старались. Я просил их играть смело, показать лучшие качества, не бояться идти в обыгрыш, подключаться. Говорил, что результат не интересует, а главное, чтобы показали, на что способны. В частности, они это делали, хотя много было ошибок. Робко они шли вперед. То ли авторитет «Днепра» их задавил, не знаю... Хотя моменты были. Нужно было забить на первой минуте, и игра могла пойти в другом русле. Не уверен, что мы бы сегодня победили, но, думаю, что первый тайм понравился зрителям. Были моменты у наших ворот и у ворот «Днепра». Так случилось, что матч закончился преждевременно. Больших претензий к игрокам нет. Просто, почему они не хотят себя проявить, почему не выполняют установку тренера? То ли это связано с молодостью, то ли нехватка мастерства. Думаю, игра понравилась болельщикам.
 
— Что ждем вашу команду?
— Нам сказали, что все объявят после приезда домой. Может, инвесторы и руководство уже что-то знают, но нам должны все сообщить по приезду.

Источник — ФК Днепр

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