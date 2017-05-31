Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Терек интересуется Форстером

Защитник «Зари» летом может сменить клуб

  • 31.05.2017 10:52
  • 287 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Заря. Рафаэль Форстер
© ФК Заря. Рафаэль Форстер

По информации источника, 26-летний бразилец попал в сферу интересов грозненского «Терека», который недавно возглавил Олег Кононов.

В нынешнем сезоне бразилець провел 24 матча и забил 6 мячей.

Отметим, что недавно «Зарю» покинул форвард Деннис Боннавентуре, который перешел в «Брюгге». 

Источник — Футбол 24

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.