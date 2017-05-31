Терек интересуется Форстером

По информации источника, 26-летний бразилец попал в сферу интересов грозненского «Терека», который недавно возглавил Олег Кононов.
В нынешнем сезоне бразилець провел 24 матча и забил 6 мячей.
Отметим, что недавно «Зарю» покинул форвард Деннис Боннавентуре, который перешел в «Брюгге».
Источник — Футбол 24
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