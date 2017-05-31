Терек интересуется Форстером

до тебя не доходит?Раз так говорит,значит за границей дешевле.

тошнит уже от ВАС, те кто воюет против наших ребят это враги (я с этим согласен), те кто приехал ...

А ти не баран? Чи стадіони за кордоном грошей не попросять? На українські стадіони на ЛЄ підтрима...

Какие проблемы , радоваться надо в Е.К. попали,на крыльях летать надо от счастья. Если серьё...