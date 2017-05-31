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32-й тур
Днепр Дн
1:0
Волынь
31.05.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Мы вернемся только сильнее»

«Днепр» – «Волынь» – 1:0. Послематчевая пресс-конференция и.о. главного тренера «днепрян»

  • 31.05.2017 20:21
  • 1107 просмотров
  • 1 комментария
Метки
fcdnipro.ua, Дмитрий Михайленко
© fcdnipro.ua, Дмитрий Михайленко

И.о. главного тренера «Днепра» Дмитрий Михайленко:

— Нет ли обиды на действия ультрас?
— Обиды нет. Случилось то, что случилось. Конечно, хотелось доиграть матч до конца, потому что пришли болельщики. Жаль, что не получилось.
 
— Согласны, что многие игроки в этом сезоне свой потенциал не реализовали?
— Конечно, не реализовали. Мне кажется, смешно говорить о том, что человек за один сезон может реализовать весь потенциал и весь талант, который у него имеется. Футбол такая игра, где люди развиваются в течение всей карьеры. Поэтому ждать, что игроки после чемпионата U-21 за один сезон в Премьер-лиге добьются того, что люди добиваются за 10-15 лет, наивно. У них все впереди.
 
— Завтра команда уходит в отпуск. Кто из него вернется и куда?
— Не могу сейчас со стопроцентной уверенностью сказать, кто из него вернется. Для нас это тоже загадка. Есть люди, которые точно дали ответ, что останутся, есть те, кто еще думает. Думаю, в ближайшее время они нас будут информировать. Сейчас же говорить о том, что перед нами четкая картина будущего в плане формирования команды, я бы не стал.
 
— Тогда скажите, кто останется?
— Узнаете чуть позже.
 
— А вы остаетесь?
— Да, я остаюсь.
 
— Вы — молодой перспективный тренер. Что заставляет вас идти дальше с «Днепром»?
— Эта команда дала мне абсолютно все. Я прошел здесь путь от юношеского футбола до тренера первой команды. У меня есть обязательства перед клубом, перед болельщиками. В такой момент бросать команду, наверное, не совсем честно. Уверен, что все днепряне, все болельщики в любом уголке земного шара — а таких, я уверен, достаточно — переживают этот момент. Они заслуживают, чтобы в нашем городе была команда сильная, побеждающая, которая радует абсолютно всех. Уверен, возвращение в Премьер-лигу — это вопрос ближайшего будущего. Нам нужно дать время, и это перерождение пойдет на пользу. Мы вернемся только сильнее.
 
— Вы твердо уверены, что «Днепр» будет играть или это ваши предположения?
— Я уверен в том, что в городе останется команда. Где она будет играть — вопрос времени. В кратчайшие сроки мы вернемся в Премьер-лигу.

Источник — ФК Днепр

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Комментарии
    Lion
      Lion, 31.05.2017 20:41
    +1
    — А вы остаетесь?
    — Да, я остаюсь.
    =================
    Респект!!!!
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