Руслан РОТАНЬ: «Сыграем, а там, может быть, что-то прояснится»

Капитан «Днепра» Руслан Ротань высказал свое мнение о перспективах днепровского клуба.

- По поводу «Днепра» — комментировать мне, наверное, будет не правильно. Это должно руководство комментировать, что на сегодняшний день происходит, это его прерогатива.

Я в «Днепре» футболист, я занимаюсь своим делом. И считаю, что выполняю свои обязанности достаточно нормально. Для начала должно быть какое-то четкое понимание ситуации. Потому что вокруг одни разговоры, а конкретики никакой. Будет «Днепр» — не будет. Как? Что? Вы, точно так же, как и я, переполнены слухами, а какой-то конкретики и четкого плана нет.

Вот сыграем матч, и, может быть, что-то нам прояснят на собрании.