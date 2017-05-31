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Руслан РОТАНЬ: «Сыграем, а там, может быть, что-то прояснится»

Полузащитник «Днепра» - о последнем матче команды в Премьер-лиге

  • 31.05.2017 10:33
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Метки
ФК Днепр. Руслан Ротань
© ФК Днепр. Руслан Ротань
Капитан «Днепра» Руслан Ротань высказал свое мнение о перспективах днепровского клуба.
 
- По поводу «Днепра» — комментировать мне, наверное, будет не правильно. Это должно руководство комментировать, что на сегодняшний день происходит, это его прерогатива.
 
Я в «Днепре» футболист, я занимаюсь своим делом. И считаю, что выполняю свои обязанности достаточно нормально. Для начала должно быть какое-то четкое понимание ситуации. Потому что вокруг одни разговоры, а конкретики никакой. Будет «Днепр» — не будет. Как? Что? Вы, точно так же, как и я, переполнены слухами, а какой-то конкретики и четкого плана нет.
 
Вот сыграем матч, и, может быть, что-то нам прояснят на собрании.
 

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