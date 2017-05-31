Гризманн может переехать в Манчестер Юнайтед

Полузащитник мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн уведомил руководство клуба о том, что хочет покинуть Испанию. Британская пресса сообщает о том, что Гризманн уже договорился с «Манчестер Юнайтед» и в ближайшее время пройдет медосмотр в команде Жозе Моуриньо.

26-летний хавбек перешел в «Атлетико» в 2014-м году из «Реал Сосьедада» и провел за «матрасников» 111 матчей, забив в них 60 голов.