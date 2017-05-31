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Гризманн может переехать в Манчестер Юнайтед

Французский полузащитник хочет покинуть «Атлетико»

  • 31.05.2017 10:11
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espnfc.com. Антуан Гризманн
© espnfc.com. Антуан Гризманн
Полузащитник мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн уведомил руководство клуба о том, что хочет покинуть Испанию. Британская пресса сообщает о том, что Гризманн уже договорился с «Манчестер Юнайтед» и в ближайшее время пройдет медосмотр в команде Жозе Моуриньо.
 
26-летний хавбек перешел в «Атлетико» в 2014-м году из «Реал Сосьедада» и провел за «матрасников» 111 матчей, забив в них 60 голов.
 

Источник — Sport.ua

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