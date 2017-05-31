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Паулу ФОНСЕКА: «На поле выйдут молодые игроки»

Наставник «горняков» - о предстоящем матче чемпионата против «Александрии»

  • 31.05.2017 09:47
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ФК Шахтер. Паулу Фонсека
© ФК Шахтер. Паулу Фонсека
Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека поделился ожиданиями от поединка с «Александрией», в котором намерен сделать ставку на молодых футболистов.
 
«Это возможность для более молодых игроков, и они попытаются продемонстрировать свои лучшие качества. Очень много молодых игроков выйдет на поле», — отметил Фонсека.
 
Матч «Александрия» — «Шахтер» состоится сегодня, 31 мая. Начало в 19:00.
 

Источник — ТК Футбол

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