Паулу ФОНСЕКА: «На поле выйдут молодые игроки»

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека поделился ожиданиями от поединка с «Александрией», в котором намерен сделать ставку на молодых футболистов.
«Это возможность для более молодых игроков, и они попытаются продемонстрировать свои лучшие качества. Очень много молодых игроков выйдет на поле», — отметил Фонсека.
Матч «Александрия» — «Шахтер» состоится сегодня, 31 мая. Начало в 19:00.
Источник — ТК Футбол
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