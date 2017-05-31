Сборная Украины взяла реванш у Венгрии за поражение в 1992 году

Сборная Венгрии прибыла на стадион Авангард в Ужгороде за два с половиной часа до начала поединка, посвященного 25-летию национальной команды Украины. И гости почему-то заняли хозяйскую раздевалку, а сборной Украины досталась соответственно — гостевая.

Но это не помешало украинцам диктовать условия. С первых минут на поле вышли восемь участников того памятного матча 29 апреля 1992 года — Кутепов, Сак, Беженар, Анненков, Шелепницкий, Ковалец, Сергей Гусев и Гецко.

Последнего особенно тепло приветствовала местная публики — как воспитанника закарпатского футбола и автора первого гола в истории сборной Украины. Сбылась мечта Ивана — он вышел перед глазами родной публики в футболе сборной в стартовом составе. Более того — он вновь забил.

Правда, с третьей попытки. На 7-й минуте он не попал как следует по мячу после передачи Воробья, а на 9-й пытался забить, как в 1992-м, со штрафного (удар приняла на себя стенка). И только на 25-й после скидки Воробья (ей предшествовал рейд Косовского по левому краю) добился своего. И под аплодисменты зрителей, которых на трибунах собралось около шести тысяч, ушел с поля.

Воробей, к слову, был одним из самых активных на поле в составе сборной Украины. И самым продуктивным. На 19-й минуте он после паса Нагорняка вразрез выскочил на ударную позицию и расстрелял рамку, открыв счет.

А в середине второго тайма Воробей выдал сольный проход, который в чужой штрафной был прерван фолом. Пенальти мастерски исполнил президент Ассоциации ветеранов футбола Украины — Олег Собуцкий. Это уже 3:0.

Венгры (у них, к слову, сыграли четыре участника апрельского матча 1992 года) тоже местами опасно атаковали. Особенно резкими получились атаки гостей перед первым голом украинцев. Но сначала Сак в подкате прервал прострел на ближней стойке, а затем Кутепов заставил Токоли выпустить мяч за лицевую линию.

Однако гости все же добились своего. Ближе к финальному свистку Фехер со штрафного, как рукой, закинул со штрафного мяч в девятку ворот Гришко — еще одного участника матча 1992 года. Правда, Гришко, как и Анненков, 25 лет назад остались в запасе. Зато сейчас все получилось приятнее для нас, чем тогда — с точностью до наоборот — 3:1.

Украина — Венгрия — 3:1

Украина (стартовый состав): Кутепов, Езерский, Сак, Беженар, Анненков, Шелепницкий, Нагорняк, Ковалец, С.Гусев, Воробей, Гецко.

На замену выходили: Косовский, Донец, Оксимец, Свидерский, А.Венглинский, Собуцкий, Гришко, Самойлов, Пинчук, С.Кузнецов.

Тренеры: Анатолий Демьяненко, Владимир Лозинский.

Венгрия: Йожеф, Монош, Телек, Месоль, Чех, Мартон, Халмаи, Детари, Домби, Шаллои, Токоли.

На замену выходили: Фехер, Винце, Вебер, Гейза, Вальтнер, Шалаи, Егер.

Тренер: Эмре Гелеи.

К слову, в 1992-м Украина с Венгрией провела еще один матч — в июне на их поле. Может, есть смысл и сейчас повторить ту традицию и встретиться уже на их поле?