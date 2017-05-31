Паоло ДИБАЛА: «Буффон взбодрил меня в прошлом сезоне»

Пауло Дибала дал интервью Il Venerdì, в котором рассказал о том, что работает над своей правой ногой, о происхождении DybalaMask.

- Я левша, я даже чищу зубы левой рукой. Я беру ручку каждый день и пытаюсь писать, но делаю это правой ногой, я зажимаю ручку между большим пальцем и указательным. Я работаю как сумасшедший, чтобы повысить свои возможности и чувствительность. Причём не только в данном направлении, я также тренирую мои глаза, дабы видеть дальше, в различных направлениях, это помогает предвидеть действия противников и искать возможные направления для паса. Также я стал больше заниматься в тренажёрном зале, в Италии начал учиться защищаться.

Гаттузо, который был моим тренером в «Палермо», говорил, чтобы я не переусердствовал с весом, мне не нужно быть гигантом, у меня достаточно взрывные ноги. Криштиану Роналду забил 360 мячей потому, что он правоногий футболист, отменно владеющий левой ногой. Когда вы используете одну ногу, то против вас легче защищаться, противник читает вас. В Италии защитники не слоняются без дела, тут хорошая школа.

Меня не затрудняет раздача автографов и фотографии. Конечно, я должен думать о Тотти, который выглядит как заключённый король. Он даже не может передвигаться по своему городу. Я заметил, что на севере живут другие итальянцы, когда перешёл в «Ювентус». Во времена «Палермо» я жил в Монделло, передвигался при помощи велосипеда, ходил к морю, а соседи заботились обо мне. Даже если бы со мной была моя мама Алисия, то они всё равно помогали бы мне. Турин – элегантный и сдержанный город, здесь вы остаётесь один, если вам понадобился сахар, то бессмысленно идти к соседям, нужно сразу идти в супермаркет.

Мы, аргентинцы, очень любящие, нам нужна семья. Поэтому такое сдержанное отношение было сложным для меня. Во время дороги на автобусе на стадион каждый сидит в наушниках и слушает свою музыку, в Аргентине у нас были большие колонки. Может быть, это было слегка невежественно, но зато весело.

Буффон взбодрил меня в прошлом сезоне. У нас были трудности, мы набрали четыре очка в десяти матчах, проиграли «Сассуоло», это было наше четвёртое поражение. Джиджи говорил о смирении, чувстве ответственности, стыде за плохую игру. Сразу после этого я понял, что «Ювентус» не извиняется, и победный подход никогда не меняется.

Как я придумал празднование в виде маски? Оно пришло из ошибки в Суперкубке Италии против «Милана» в Дохе. Это было не самое хорошее время, я был расстроен, также у меня не удавалась игра, я смотрел на остальных и испытывал чувство вины. Потом я написал цитату Майкла Джордона: «Я терпел неудачи снова и снова, каждый раз в своей жизни. И поэтому я преуспел. Маска пришла из «Гладиатора», фильма, который я пересмотрел раз 30. В жизни ты должен вставать и сражаться.

Я также понял, что СМИ разжигали ненужные войны, они ставили меня напротив Месси, сравнивали, но мне не нужно проходить мимо него. Он уже всего достиг, я же только в процессе. Я хочу выиграть трофей в сборной вместе с Месси, а не вместо него.