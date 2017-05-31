Вадим ШАБЛИЙ: «Бонавентуре был лучшим нападающим УПЛ»

Агент нападающего «Зари» Денниса Бонавентуре Вадим Шаблий - о трансфере футболиста в «Брюгге».
- Молодой талантливый нигерийский форвард блестяще проявил себя в дебютном сезоне в составе луганчан, став одной из самых важных деталей механизма команди Юрия Вернидуба, добывшей историческую для себя «бронзу» в чемпионате Украины. В весенней части сезона Деннис, как по мне, и вовсе был лучшим среди центральных нападающих в УПЛ, поражая болельщиков высокой скоростью, изящной техникой, дриблингом, нестандартностью в принятии решений, остротой и забитыми мячами. Брюгге получило сильного игрока с огромным потенциалом. Заря - достойнейшую компенсацию. Деннис - новый вызов и новые горизонты в карьере.
Источник — Sport.ua
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