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Вадим ШАБЛИЙ: «Бонавентуре был лучшим нападающим УПЛ»

Футбольный агент прокомментировал переход форварда «Зари» в «Брюгге»

  • 31.05.2017 09:14
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Агент нападающего «Зари» Денниса Бонавентуре Вадим Шаблий - о трансфере футболиста в «Брюгге».
 
- Молодой талантливый нигерийский форвард блестяще проявил себя в дебютном сезоне в составе луганчан, став одной из самых важных деталей механизма команди Юрия Вернидуба, добывшей историческую для себя «бронзу» в чемпионате Украины. В весенней части сезона Деннис, как по мне, и вовсе был лучшим среди центральных нападающих в УПЛ, поражая болельщиков высокой скоростью, изящной техникой, дриблингом, нестандартностью в принятии решений, остротой и забитыми мячами. Брюгге получило сильного игрока с огромным потенциалом. Заря - достойнейшую компенсацию. Деннис - новый вызов и новые горизонты в карьере.
 

Источник — Sport.ua

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