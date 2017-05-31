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Милан подписал лидера Лацио

«Россонери» согласовали условия личного контракта с Лукасом Бильей

  • 31.05.2017 08:47
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Милан подписал лидера Лацио
«Россонери» договорились с Лукасом Бильей об условиях личного контракта и теперь должны провести переговоры с «Лацио».
 
«Милан» пытается усилить команду в самом начале трансферного окна и уже оформил переход Матео Мусаккио из «Вильярреала», а также провел первый этап медосмотра Франка Кессье.
 
Теперь Tuttomercatoweb рапортует, что Билья будет следующим приобретением новых владельцев клуба.
 
Сообщается, что капитан «Лацио» согласовал контракт с миланцами и теперь клубу предстоит иметь дело с «Орлами».
 
Римляне постараются удержать в своих рядах лидера полузащиты, однако его контракт истекает в следующем сезоне, поэтому в случае неудачи в переговорах по продлению контракта, «Лацио», вероятнее всего, отпустит Билью, чтобы не допустить его ухода бесплатно через год.
 

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