Милан подписал лидера Лацио

«Россонери» договорились с Лукасом Бильей об условиях личного контракта и теперь должны провести переговоры с «Лацио».

«Милан» пытается усилить команду в самом начале трансферного окна и уже оформил переход Матео Мусаккио из «Вильярреала», а также провел первый этап медосмотра Франка Кессье.

Теперь Tuttomercatoweb рапортует, что Билья будет следующим приобретением новых владельцев клуба.

Сообщается, что капитан «Лацио» согласовал контракт с миланцами и теперь клубу предстоит иметь дело с «Орлами».

Римляне постараются удержать в своих рядах лидера полузащиты, однако его контракт истекает в следующем сезоне, поэтому в случае неудачи в переговорах по продлению контракта, «Лацио», вероятнее всего, отпустит Билью, чтобы не допустить его ухода бесплатно через год.